Высший спецсуд сегодня рассмотрит кассацию на приговор Тимошенко

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассмотрит сегодня кассационную жалобу защитника Александра Плахотнюка в интересах экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на решение Апелляционного суда Киева и приговор Печерского районного суда Киева по «газовому» делу.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание суда начнется в 10.00.

А.Плахотнюк просит Высший специализированный суд Украины отменить Постановление апелляционного суда г. Киева от 23.12.2011 года по делу по обвинению Ю.Тимошенко и приговор Печерского районного суда г. Киева от 11.10.2011 года, а уголовное дело в отношении экс-главы правительства закрыть в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Адвокат указывает на необоснованность решений судов двух инстанций, обращает внимание на многочисленные нарушения прав Ю.Тимошенко во время досудебного следствия, при рассмотрении дела в суде первой инстанции и в апелляционном суде. В частности, речь идет об односторонности, отсутствии состязательности, необъективности судебных рассмотрений, лишении Ю.Тимошенко права на защиту, ознакомление с материалами дела, проведение полного досудебного следствия.

При оформлении жалобы защитник руководствовался ст. 62, 65, п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституции Украины, ст. 5, 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, п. 2 ст. 6, ст. 383-387, 358, 398 УПК Украины.

Как сообщал УНИАН, предыдущее заседание по этому делу, которое состоялось 15 мая, было перенесено из-за ходатайства стороны обвинения о присутствии Ю.Тимошенко при рассмотрении кассации. До этого Ю.Тимошенко дважды (в мае и в июне) направляла в ВССУ и ГПУ соответствующие заявления с требованием рассмотрения кассацию в ее отсутствие.

Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы. В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

22 января 2012 года защита Ю.Тимошенко обратилась в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел с кассационной жалобой на решение судов первой и второй инстанции по "газовому" делу.