ЕС планирует начать 29 июня переговоры с Черногорией о вступлении

Брюссель. ЕС планирует начать переговоры с Черногорией о членстве в ЕС 29 июня этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении, одобренном сегодня на заседании Совета по общим делам ЕС в Люксембурге.

“Совет решил, при условии поддержки Европейским Советом, что переговоры о вступлении должны быть открыты 29 июня 2012 года”, - говорится в выводах Совета по общим делам.

В рамках заседания Совет ЕС также одобрил общую позицию ЕС на переговорах.

Сегодня же Совет предложил Европолу подготовить доклад по ситуации с организованной преступностью в Черногории и представить его Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, Черногория подала заявку на членство в ЕС в декабре 2008 года. Решение начать переговоры с Черногорией о членстве было одобрено Европейским Советом в октябре 2010 года.