Ющенко предостерегает от замены «Януковича Януковичем-2»

Бывший Президент, лидер «Нашей Украины» Виктор Ющенко отмечает, что власть в Украине менять нужно, но предостерегает от замены «Януковича Януковичем-2».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Критикуя нынешнюю власть, В.Ющенко отметил, что ее нужно менять. В то же время он подчеркнул, что нужно говорить не только о недостатках этой власти, но и о том, что нужно для развития страны в дальнейшем.

«Будем ли мы говорить о «Межигорье», хотя и об этом нужно, но не забывать после разговоров о «Межигорье» определить порядок завтрашнего дня для Украины, чтобы не случилось так, что мы выберем тех, кто легко может изменить власть, но не сможет привнести украинскую национальную идею, чтобы не случилось так, что мы Януковича заменили Януковичем-2, Януковичем-3», - сказал В.Ющенко.

Он подчеркнул, что сегодня нужно говорить о смене авторитарной системы, которая построена в стране, а не просто о смене власти.