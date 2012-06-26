Суркис называет достойным выступление сборной Украины на Евро-2012

Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис называет достойным выступление сборной Украины на домашнем Евро-2012.

Об этом он сообщил в интервью газете «Спорт-экспресс».

По его словам, «неучастие украинской команды в одном из четвертьфиналов обидно, конечно. Но статистика говорит, что за всю историю чемпионатов Европы хозяева побеждали лишь трижды: в 64-м испанцы, в 68-м Италия, в 84-м Франция. А копни глубже - многие, как и мы, не выходили из своих групп”.

“Естественно, сожаление присутствует. Все-таки сборная страны пестовалась, ей были созданы все условия, а возглавлял команду наиболее успешный тренер в истории независимой Украины, человек, который вывел ее в четвертьфинал ЧМ-2006”, – отметил Г.Суркис.

По его словам, к сожалению, ряд обстоятельств и внутренних разборок не позволили Олегу Блохину (главному тренеру сборной Украины – УНИАН) готовить команду более длительный срок. “Но выступила Украина достойно. Тот сплав опыта и молодости, а если точнее - молодости и опыта, который мы увидели, позволяет гордиться сборной и иметь хороший задел на будущее. Можно было удачно отыграть на этом чемпионате, но не иметь перспектив. Сейчас перспективы есть”, – уверен президент ФФУ.

“И мы надеемся получить сатисфакцию от англичан, которых уже обыгрывали и с которыми судьба вновь свела нас в отборочной группе к ЧМ-2014. В Донецке, увы, не получилось. Придерживаясь корпоративной этики, скажу мягко: бой, который из-за ошибки арбитра не позволил нам рассчитывать на выход из группы, подарил четвертьфинал англичанам”, – добавил он.

Как известно, в своей отборочной группе сборная Украины обыграла Швецию 2:1 и проиграла командам Франции 0:2 и Англии 0:1. Таким образом, украинская команда с тремя очками заняла третье место в группе, что не позволило ей выйти в ¼ Евро-2012.