Янукович завтра встретится с Медведевым

В среду, 27 июня, Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, который будет находиться в Украине с рабочим визитом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 27 июня премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Д.Медведев проведут заседание Комитета по торгово-экономическому сотрудничеству Межгосударственной украинско-российской комиссии.

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