ТОП-10 (26 июня)

Украина погасила евробонды 2007 года выпуска на 516 млн долл.

Госбюджет в январе-мае сведен с дефицитом 3,658 млрд грн

Стационарный телефон подорожает для городских жителей на 10%, для сельских - на 20%

Мировые цены на зерно рекордно выросли на фоне засухи в США, РФ и Украине

Помощь Кипру может составить 10 млрд евро. В очереди за финподдержкой - Италия

Кабмин увеличил дефицит бюджета ПФУ с 9,7 млрд до 15,3 млрд грн

Профицит платежного баланса Украины сократился более чем в 5 раз - до 422 млн долл.

Центробанки Украины и Китая подписали валютный своп на 15 млрд юаней

Разработан проект постановления о маркировке содержания ГМО в продуктах

Минфин сократил выручку от продажи ОВГЗ в 3,3 раза

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Украина погасила евробонды 2007 года выпуска на 516 млн долл.

Министерство финансов Украины 25 июня т.г. осуществило погашение основной суммы и выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа Украины (ОВГЗ) 2007 года, номинированным в долларах США.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Общая сумма платежа составила 515,965 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на общую сумму 500 млн долл. с погашением в 2012 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,385% годовых.

Аналитик группы «Инвестиционный капитал Украина» Тарас Котович считает, что своевременное и полное выполнение правительством Украины своих внешних обязательств, безусловно, будет иметь позитивное влияние. Тем более что этот платеж был обеспечен полностью за счет внутренних ресурсов. Вся необходимая для выплаты сумма поступила в госбюджет на прошлой неделе от продажи валютных ОВГЗ.

“Фактически пик выплат по внешним долгам в текущем году уже пройден. Правительство ожидает только выплата процентов и платежи Международному валютному фонду. В первом полугодии было выплачено по внешним обязательствам в эквиваленте 23,5 млрд грн, а во втором полугодии ожидаются выплаты на уровне, эквивалентном 8,8 млрд грн”, - сказал Т.Котович.

Эксперт считает, что проблем с обслуживанием как внутреннего, так внешнего долга у правительства до конца т.г. не должно быть.

“Если до октября Минфину удастся разместить еврооблигации, то основная выплата МВФ будет осуществлена за счет этих заимствований. Если этого не удастся, то это будет зависеть от развития ситуации. Скорее всего, вопрос будет решаться по аналогии с тем, как были привлечены средства для рефинансирования долга перед ВТБ и вчерашнего погашения”, - резюмировал эксперт.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая 2012 года составил 60,249 млрд долл., в т.ч. государственный и гарантированный государством внешний долг - 35,96 млрд долл., государственный и гарантированный государством внутренний долг – 24,29 млрд долл.

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Госбюджет в январе-мае сведен с дефицитом 3,658 млрд грн

Государственный бюджет Украины в январе-мае сведен с дефицитом 3,658 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда составил 2,156 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы госбюджета за указанный период составили 133,446 млрд грн, что на 12,1% больше, чем за соответствующий период 2011 года. В т.ч. доходы общего фонда составили 119,047 млрд грн, на 11,1% больше, чем в январе-мае 2011 года.

Поступления в общий фонд налога на добавленную стоимость (НДС) составили 74,443 млрд грн, налога на прибыль — 25,418 млрд грн, акцизного налога с произведенных в Украине товаров — 8,355 млрд грн.

В спецфонд госбюджета поступления составили 18,352 млрд грн, что на 19% больше, чем за соответствующий период 2011 года.

Расходы госбюджета за первые пять месяцев т.г. составили 135,613 млрд грн, что на 13% больше соответствующего периода 2011 года, в т.ч. расходы общего фонда увеличились на 11,4% - до 117,6 млрд грн.

В январе-мае 2012 погашение основной суммы долга госбюджета составило 17,226 млн грн, в т.ч. погашение внутреннего долга — 14,934 млрд грн, внешнего — 2,292 млрд грн. Заимствования в госбюджет были осуществлены в объеме 36,738 млрд грн, в т.ч. в общий фонд — 35,369 млн грн (в том числе выпуск ОВГЗ на пополнение уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 6 млрд грн). На внутреннем рынке было привлечено 35,369 млрд грн. От внешних источников поступило займов на сумму 1,369 млрд грн на финансирование совместных с международными финансовыми организациями проектов развития.

От приватизации государственного имущества за январь-май 2012 г. поступило в государственный бюджет 5091,7 млн грн.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 366,621 млрд грн, в т.ч., доходы общего фонда - 317,408 млрд грн, расходы - 391,810 млрд грн, в частности, расходы общего фонда — 342,005 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, из курса 8 грн за один доллар.

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Стационарный телефон подорожает для городских жителей на 10%, для сельских - на 20%

Компания «Укртелеком» планирует до конца года повысить тарифы для городских абонентов телефонной фиксированной связи на 10%, для сельских абонентов - на 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам замдиректора департамента экономического анализа Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Татьяна Иевлева.

По ее словам, с 1 июля по 31 октября т.г. планируется провести повышение тарифов на 10% как для городских, так и для сельских абонентов телефонной фиксированной связи, после чего с ноября планируется провести еще 10% повышение тарифов для сельских абонентов.

Таким образом, в соответствии с обнародованными Т.Иевлевой расчетами, для городских абонентов месячная плата за пользование фиксированной связью без почасовой оплаты возрастет с 24,78 до 27,26 грн, с почасовой оплатой - с 22,28 до 24,52 грн. Для сельских абонентов месячная плата за пользование фиксированной связью без почасовой оплаты в результате первого повышения на 10% вырастет с 13,52 до 14,88 грн, с часовой оплатой - с 11,84 до 13,02 грн. По итогам второго повышения на 10% для сельских абонентов месячная плата за пользование фиксированной связью без почасовой оплаты вырастет с 14,88 грн до 16,38 грн, с почасовой оплатой - с 13,02 до 14,32 грн. Все обнародованные цифры приведены без НДС. В то же время, по оценке директора аналитического департамента инвестиционной компании «Concorde Capital» Александра Паращия, окончательная сумма абонплаты для городских жителей вместе с НДС составит приблизительно 32,70 грн.

По словам Т.Иевлевой, причиной повышения тарифов на фиксированную связь является то, что данная деятельность является убыточной для компании. По ее мнению, планируемое повышение тарифов позволит "Укртелекому" уменьшить объем убытков, однако не сделает полностью прибыльной данную сферу деятельности. В частности, по ее информации, первое повышение тарифов для городских и сельских абонентов позволит увеличить ежемесячные поступления компании на 21 млн грн, последующее повышение тарифов еще на 10% для сельских жителей даст ежемесячно еще 3 млн грн. В то же время, по оценке Т.Иевлевой, для того, чтобы "Укртелекому" выйти на безубыточную эксплуатацию фиксированной связи, компании необходимо поднять ныне действующие тарифы примерно в три раза.

В свою очередь, А.Паращий отметил, что исправить ситуацию могли бы также снижение себестоимости предоставляемых "Укртелекомом" услуг. По его словам, компания сегодня содержит слишком огромный штат работников, обслуживающих фиксированую связь, сокращение которого позволило бы снизить стоимость предоставляемых услуг.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (около 9,6 млн абонентов). Компания также предоставляет услуги Интернета и мобильной связи. Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Чистый убыток "Укртелекома" за 2011 год составил почти 136,6 млн грн. Общий объем доходов компании (с НДС) в 2011 году составил 8039,6 млн грн. Количество сотрудников компании – 63,3 тыс. чел.

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Мировые цены на зерно рекордно выросли на фоне засухи в США, РФ и Украине

На фоне критического недостатка влаги в основных зернопроизводящих районах Северного полушария (США, Украина, Россия) цены на зерно и масличные рекордно выросли, что является отражением недоверия торговцев к совсем недавним прогнозам высоких урожаев и переходящих остатков основных зерновых культур.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской аграрной конфедерации.

Отмечается, что на торгах Чикагской биржи в понедельник 25 июня были зафиксированы рекордные в последние годы цифры роста цен за одну торговую сессию, отметил генеральный директор УАК Сергей Стоянов.

Особенно «отличилась» соя, в какой-то степени являющаяся «локомотивом» для остальных масличных культур. Ноябрьский фьючерс на сою «взлетел» на 50 центов/бушель (18,5 долл./тонна) - до 525 долл./тонна, превысив максимальный уровень за последние 2 года. За последние две недели этот фьючерс подорожал на 45 долл./тонна.

Цена пшеничного сентябрьского фьючерса «взлетела» на 50 центов/бушель (18,5 долл./тонна). При этом она увеличилась с середины июня т.г. на 40 долл./тонна. Объем торгов за один день составил свыше 75 тысяч контрактов, или более 10 млн тонн.

Декабрьский фьючерс на кукурузу подорожал на 40 центов/бушель (16 долл./тонна) при высоких объемах торгов (около 140 тысяч контрактов, или 17 млн тонн).

“Ситуация напоминает июнь 2010 года, с которого началось рекордное восхождение цен на пшеницу, кукурузу, сою, потянувшие тогда за собой цены на весь зерновой комплекс. Дальнейшее развитие событий будет определяться осадками”, - подчеркнул генеральный директор УАК.

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Помощь Кипру может составить 10 млрд евро. В очереди за финподдержкой - Италия

Кипр вслед за Грецией, Ирландией, Португалией и Испанией обратился в Евросоюз за финансовой помощью для своего банковского сектора.

Неназванный чиновник ЕС сообщил во вторник агентству Reuters, что общий объем помощи средиземноморскому государству Кипр, в котором проживает лишь около 800 тыс. человек, может составить 10 млрд евро (12,5 млрд долларов)

Таким образом, более четвертой части членов еврозоны теперь находятся в "отделении неотложной помощи". Одна из крупнейших экономик ЕС Италия, для которой стоимость привлечения средств становится все выше, по оценке многих экспертов, может стать следующей.

У Кипра осталось всего четыре дня, чтобы привлечь не менее 1,8 миллиарда евро - эквивалентных примерно 10 процентам ВВП страны - и выполнить требования европейских регуляторов о рекапитализации Cyprus Popular Bank, второго крупнейшего банка государства.

Министр финансов Васос Сиарлис сказал, что страна также запросит достаточно средств, чтобы восполнить дефицит бюджета. Решение о сумме помощи будет принято в течение нескольких недель.

В понедельник, 25 июня, международное рейтинговое агентство Fitch сократило суверенный кредитный рейтинг Кипра до бросового уровня "ВВ+". Это означает, что страна уже не имеет доступа на рынки капитала, поскольку доходность ее существующих облигаций измеряется двузначными числами.

Накануне правительство Испании официально обратилось к руководству Евросоюза за финансовой помощью в размере до 100 миллиардов евро (125 миллиардов долларов США), которая будет направлена на спасение банковской системы.

Рейтинговое агентство Moody's вслед за понижением на прошлой неделе суверенного рейтинга Испании до "Baa3" опустило на 1-4 ступени долгосрочные рейтинги 28 испанских банков.

При этом около десятка испанских банка после рейтинговых действий Moody's находятся теперь ниже инвестиционного уровня, то есть ниже отметки "Baa3".

На состоявшейся в конце прошлой недели в Риме встрече лидеров Германии, Франции, Италии и Испании была согласована программа поддержки роста в еврозоне стоимостью 130 миллиардов евро (156 миллиардов долларов).

По словам премьер-министра Италии Марио Монти, Евросоюз примет поддерживающие рост меры стоимостью около 1% от ВВП региона на саммите, который состоится на этой неделе.

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Кабмин увеличил дефицит бюджета ПФУ с 9,7 млрд до 15,3 млрд грн

Кабинет министров увеличил дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2012 год с 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.

Текст соответствующего распоряжения КМУ (№576 от 25 июня 2012 года) размещен на официальном сайте Кабмина.

Данным документом также предусматривается внесение изменений в доходную и расходную часть бюджета ПФУ. Так, статья “собственные доходы” бюджета фонда увеличена с 161,535 млрд грн до 163,635 млрд грн, сумма поступлений от единого социального взноса на пенсионное страхование увеличена со 157,019 млрд грн до 159,119 млрд грн.

В целом, доходы ПФУ увеличены с 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн.

Кроме того, увеличены расходы ПФУ. В частности, статья затрат на “пенсионное обеспечение лиц, пенсия которым назначена согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” предусматривает увеличение расходов с 163,941 млрд грн до 171,66 млрд грн. В целом, расходы бюджета ПФУ увеличены с 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.

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Профицит платежного баланса Украины сократился более чем в 5 раз - до 422 млн долл.

Положительное сальдо платежного баланса Украины в январе-мае 2012 года (по предварительным данным), по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократилось более чем в 5 раз - до 422 млн долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

“Третий месяц подряд сводный платежный баланс был сформирован с профицитом - 483 млн долл. в мае (в апреле - 508 млн долл.). Впервые в этом году

кумулятивное сальдо с начала года стало положительным (422 млн долл.)”, - говорится в сообщении Нацбанка.

По данным НБУ, в целом с начала года дефицит текущего счета составил 2,6 млрд долл., в абсолютных объемах оставшись на уровне соответствующего периода прошлого года, но относительно ВВП сократившись с 4,4% до 4,0%.

Дефицит текущего счета в мае 2012 года составил 684 млн долл. по сравнению с 583 млн долл. в апреле т.г.

Профицит финансового счета за первые пять месяцев т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократился на 37% - до 3,029 млрд долл. В мае этот показатель составил 1,167 млрд долл. по сравнению с 1,091 млрд долл. в апреле т.г.

НБУ констатирует сокращение прямых иностранных инвестиций (сальдо) как в январе-мае 2012 года по сравнению с тем же периодом 2011 года - на 1 млрд долл. - до 1,787 млрд долл., так и в мае - до 8 млн долл. по сравнению с 122 млн долл. в апреле т.г.

Показатель валюты вне банков в мае составил 455 млн долл. (в апреле 2012 года - 356 млн долл., в мае 2011 года - 641 млрд долл.), за январь-май т.г. - 2,630 млрд долл. по сравнению с 3,641 млрд долл. за этот же период 2011 года.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).

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Центробанки Украины и Китая подписали валютный своп на 15 млрд юаней

Национальный банк Украины (НБУ) и Народный банк Китая (НБК) сегодня в Пекине подписали трехлетнюю валютную сделку своп на общую сумму 15 млрд юаней (2,36 млрд долл.). Об этом говорится в сообщении Народного банка Китая.

“Эта сделка ставит задачей улучшить двустороннюю финансовую кооперацию, будет способствовать развитию торговли и инвестициям, и поддерживает региональную финансовую стабильность”, - говорится в сообщении центробанка Китая.

НБК уже подписал подобные валютные соглашения своп с многими странами, в том числе и для увеличения уровня использования китайской валюты.

Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан в комментарии УНИАН заявила, что хотя юань не является свободно-конвертируемой валютой, подписание свопа будет косвенно способствовать стабильности курса гривня/доллар.

«НБУ обменивает гривню на китайские юани. Таким образом, Нацбанк получает во временное, но длительное, пользование (как минимум, на три года) крупный объем иностранной валюты. В результате свопа НБУ пополнит свои золотовалютные запасы, которые начали сокращаться в мае из-за выплат по кредитам МВФ и, скорее всего, продолжили снижение в июне из-за интервенций в поддержку курса гривни и выплат по долгам правительства, - сказала Е.Белан. - Для Украины это удачная сделка, особенно в текущих условиях, когда из-за неблагоприятной ситуации на мировых финансовых рынках доступ к внешнему финансированию чрезвычайно затруднен».

Эксперт отмечает, что исторически большинство внешнеторговых контрактов Украины заключались в долларах США. Но вполне вероятно, что после этой сделки часть внешнеторговых контрактов с Китаем будет переоформлена в юани, поскольку у импортеров будет возможность приобрести юани у НБУ. Таким образом, снизится спрос со стороны импортеров на доллар США, что позитивно скажется на долларовом сегменте валютного рынка.

При этом Е.Белан считает, что со своей стороны Китай заинтересован в расширении сферы обращения юаня. Поэтому в последние год-два активно заключает подобные сделки с центральными банками других стран.

В свою очередь, начальник отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын считает, что достигнутая договоренность является промежуточным этапом в процессе получения Украиной финансирования со стороны Китая.

«Скорее всего, данная договоренность осуществляется в рамках заключения предстоящего кредитного соглашения с Китаем о получении финансирования. Ведь в настоящий момент Украина не может привлечь ресурсы с внешнего рынка, а госчиновники еще в прошлом году заявляли о возможности получения кредита от отдельных стран, в частности, от Китая», - сказал эксперт.

Напомним, что в ноябре 2011 года украинская делегация во главе с первым заместителем председателя НБУ Юрием Колобовым в ходе визита в Китай договорилась о подписании соглашения об осуществлении сделок валютный своп.

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Разработан проект постановления о маркировке содержания ГМО в продуктах

Министерство экономического развития и торговли разработало проект постановления Кабмина "Об утверждении Порядка этикетирования (маркировки) пищевых продуктов по содержанию в них генетически модифицированных организмов (ГМО)".

Текст документа опубликован на сайте ведомства.

Данный порядок определяет требования к маркировке пищевых продуктов, которые содержат или не содержат ГМО, или произведены с их использованием и не содержат ГМО и введены в оборот в Украине.

Маркировка пищевых продуктов, содержащих ГМО или произведенных с их использованием, осуществляется производителем (поставщиком) с указанием соответствующей информации. В перечне составляющих пищевого продукта после каждой составляющей, содержащей ГМО или произведенной с их использованием, выполняется надпись "(с ГМО)" с указанием наименования организма или к каждой такой составляющей делается соответствующая сноска. Надпись выполняется таким же шрифтом, что и перечень составляющих. Для пищевых продуктов, содержащих одну составляющую, надпись "(с ГМО)" с указанием наименования организма выполняется на этикетке шрифтом размера не менее 2 мм.

Маркировка пищевых продуктов, не содержащих ГМО и произведенных с использованием сельскохозяйственной продукции, которая не содержала ГМО, осуществляется путем нанесения надписи "Без ГМО" шрифтом размера не менее 2 мм.

Кроме того, документом предлагается признать утратившими силу постановления Кабмина от 13 мая 2009 г. № 468 "Об утверждении Порядка этикетирования пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы или произведены с их использованием и вводятся в оборот" и от 1 июля 2009 г. № 661 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 13 мая 2009 г. № 468".

Согласно проекту постановления, субъекты хозяйствования могут использовать упаковочные материалы и этикетки, выполненные без учета требований порядка, утвержденного этим постановлением, в течение 24 месяцев со дня вступления данного постановления в силу.

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Минфин сократил выручку от продажи ОВГЗ в 3,3 раза

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа 26 июня Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет 1,962 млрд грн (по курсу НБУ), против 6,652 млрд грн привлеченных на аукционе 21 июня, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, весь объем средств был привлечен в результате размещения ОВГЗ, номинированных в валюте.

Так Минфин разместил валютные ОВГЗ со сроком обращения 1 год на сумму 230,72 млн долл. со средневзвешенной доходностью 9,3%, удовлетворив все 5 поданных заявок. Также была удовлетворена единственная заявка на покупку двухлетних валютных ОВГЗ на сумму 14,82 млн долл. со средневзвешенной доходностью 9,3%.

При этом сообщается, что спрос на гривневые облигации сроком обращения 1, 3, 5, 7 лет отсутствовал.

Аналитики «ИНГ Банка Украина» прогнозировали отсутствие спроса на гривневые ОВГЗ на сегодняшнем аукционе в виду ограниченной банковской ликвидности, а также нежелания Минфина повышать доходность госбумаг.

При этом по их мнению, валютные ОВГЗ могут заинтересовать инвесторов.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 21 июня Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет рекордные 6,652 млрд грн (по курсу НБУ).

Основной объем средств был привлечен в результате размещения ОВГЗ, номинированных в валюте.

Ранее столь значительный объем ОВГЗ Минфину удалось продать на аукционе 29 мая т.г. Тогда сумма привлечения составила 4,327 млрд грн. Основной объем привлечения также обеспечила продажа ОВГЗ, номинированных в валюте.

Также стоит отметить что НБУ своим постановлением №248 от 19 июня 2012 года разрешил учитывать 10% от номинальной стоимости валютных ОВГЗ для покрытия обязательных резервов коммерческих банков, которые формируются на отдельном счете в НБУ. Вышеуказанное постановление вступит в силу с 30 июня 2012 года.

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