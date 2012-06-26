Анонс на 27 июня

* 9-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Накануне Дня Конституции: "Дети войны" готовы защищать свои права". Еще в 2004 году по инициативе депутатов от СПУ был принят Закон «О социальной защите детей войны», и Украина стала первым (и до сих пор единственным) государством в мире, которое установило правовой статус «дети войны» более шести миллионам своих граждан. Но внесенные в 2011 году изменении в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" привели к нарушению прав детей войны - невыплате надбавок, что полностью перечеркнуло конституционные права этого незащищенного слоя населения. Накануне Дня Конституции Украины 27 июня 2012 года киевские МК СПУ и ряд общественных организаций проведут акцию по защите конституционных прав детей войны. О требованиях акции, месте ее проведения и официальном обращении к власти расскажут участники пресс-конференции. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется проведение брифингов с участием первого зам.министра финансов А.Мярковского, председателя правления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» С.Подрезова и председателя Государственной службы статистики А.Осауленко.

* Состоится заседание Архитектурно-градостроительного совета. Среди рассматриваемых вопросов: историко-архитектурный опорный план в составе проекта Генерального плана г. Киева.

* Круглый стол на тему: «Кто станет хозяином украинской земли?». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Анализ земельной реформы в Украине: преимущества и недостатки; Оценка сельскохозяйственного потенциала Украины; Каковы возможные последствия открытия рынка земли в Украине?; Анализ европейского опыта открытия рынка земли; К чему приведет введение в действие закона о размежевании земель государственной и коммунальной собственности, принятого Верховной Радой 21 июня 2012 года? Участники: Сергей Святко, директор Всеукраинского агентства «Страхование и кредит»; Елена Бородина, зав.отделом экономики и политики аграрных преобразований Института экономики и прогнозирования НАНУ; Виктор Матчук, народный депутат Украины («Наша Украина»); Евгений Царьков, народный депутат Украины (КПУ).

* Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

* Состоится 9-е заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межправительственной комиссии.

* Открытие первого в Киеве автоцентра Renault Группы компаний «АИС». В рамках мероприятия состоится пресс-конференция с участием топ-менеджмента представительства Renault Украина и Группы компаний «АИС». На пресс-конференции будут озвучены перспективы и основные направления развития бренда. В пресс-конференции примут участие: Марк Ле Грасье - генеральный директор Renault Украина; Василий Леонидович Поляков – глава наблюдательного совета Группы компаний «АИС».

* В г. Гостомель Киевской области состоится торжественное открытие первого в Киевской области магазина по продаже товаров, которые производятся в пенитенциарных учреждениях Киевской области. На мероприятие приглашены: руководство управления Государственной пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области, КОГА и КГГА. Программой предусмотрено проведение презентации широкого ассортимента промышленных и продовольственных товаров, сувенирной продукции и др. Для желающих будет организована экскурсия на предприятие по производству некоторых товаров.

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