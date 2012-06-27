ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Чиновники не смогли обработать 2 млн баз персональных данных», в котором пишет: Госслужба по защите персональных данных не справляется с объемом заявок, которые поступают от бизнеса и учреждений…

http://delo.ua/ukraine/chinovniki-ne-smogli-obrabotat-2-mln-baz-personalnyh-dannyh-180132/

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Также «Дело» публикует материал «Ранняя уборочная - головная боль аграриев во всем Причерноморье», в котором пишет: украинские аграрии начали уборочную кампанию на полмесяца раньше стандартных сроков. Погода выгнала в поля также их белорусских и российских коллег…

http://delo.ua/business/rannjaja-uborochnaja-golovnaja-bol-agrariev-vo-vsem-prichernomore-180141/

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«Дело» в материале «Дмитрий Медведев и Николай Азаров сегодня вернутся к газовому вопросу» пишет: сегодня в Киеве состоится встреча премьер-министров России и Украины Дмитрия Медведева и Николая Азарова, позже встретятся президенты Владимир Путин и Виктор Янукович. Аналитики предполагают, что на обсуждение вынесутся не только газовые вопросы…

http://delo.ua/world/dmitrij-medvedev-i-nikolaj-azarov-segodnja-vernutsja-k-gazovomu-vo-180147/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Юань берут в оборот» пишет: Украина и Китай договорились об обмене национальными валютами. Нацбанку это выгодно по той причине, что одномоментно позволит увеличить резервы на 15 млрд юаней ($2,36 млрд). Китай же получит возможность усилить свой экспорт в Украину, поскольку украинские импортеры теперь смогут отказаться от закупки постоянно дорожающих долларов на межбанке и закупать юани у Нацбанка. Впрочем, в перспективе попадание Украины в валютную орбиту Китая может привести к увеличению притока китайских инвестиций в украинскую экономику, надеются эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1967843

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Не самый мирный атом» пишет: в Киеве состоялся I Всеукраинский съезд ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Делегаты заявили, что недовольны постановлением правительства, определяющим размер пенсий ликвидаторов. Они считают, что документ противоречит закону о социальной защите чернобыльцев, который устанавливает более значительные размеры компенсаций…

http://www.kommersant.ua/doc/1967869

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Издание «Сегодня» в публикации «Совершеннолетие Конституции Украины: как ее меняли за 16 лет и какие реформы грядут в 2012 году» пишет: проект 1996-го оказался полностью пропрезидентским, а приоритетом варианта 2012-го будут права человека…

http://www.segodnya.ua/news/14401125.html

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Также «Сегодня» в публикации «Общежития Киева: только за горячую воду по расписанию горожане платят 700 гривен с человека» пишет: в столичном общежитии в 4 комнатах проживает 11 человек. Издание выясняло, что представляет собой быт этих людей…

http://www.segodnya.ua/news/14401137.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Наличку заменят на пластик» пишет: НБУ разработал законопроект, регулирующий функционирование платежных систем и развитие безналичных расчетов. Будет существенно снижено использование наличных денег и взяты под контроль все финансовые потоки...

http://economics.unian.net/rus/detail/131977

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Таможенный союз держит открытыми для Украины врата… в СССР» пишет: к Таможенному союзу, созданному по инициативе Кремля и в который так упорно загоняют Украину с ее экономическим потенциалом, нужно очень трезво и объективно подходить. Пройдет не так много времени, и ТС трансформируется в Евразийский союз - новую формацию, увы, на принципах «усопшего» СССР. Что станет с независимостью участников объединения, даже не хочется предполагать…

http://economics.unian.net/rus/detail/132062

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Государство отрегулировало рынок сидра и медовухи» пишет: государство так усовершенствовало законодательство об обороте алкоголя, что с 1 июля в России исчезнут из продажи слабоалкогольные напитки типа сидра и медовухи. Рынок микроскопический - всего порядка 6,5 млн л, или 600 млн руб. в год, но теперь он может просто исчезнуть…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2187586/ubili_biznes

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Также «Ведомости» в публикации «Декларации сотрудников госкомпаний откроют» пишут: сведения из деклараций сотрудников госкомпаний и банков должны стать общедоступными, решило правительство. Так чиновникам будет проще их изучать. Есть риск утечки данных, ропщут сотрудники госкомпаний. В этом нет ничего страшного, парируют чиновники…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2187818/ne_skryvajte_dohody

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Издание «Известия» в публикации «Минэнерго требует от «Газпрома» поторопиться со Штокманом» пишет: ведомство раскритиковало газового монополиста за невыполнение показателей и дало установки на будущее…

http://izvestia.ru/news/528630

(УНИАН)