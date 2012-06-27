Нападающий сборной Украины по футболу Селезнев резко раскритиковал Блохина

Нападающий донецкого футбольного клуба «Шахтер» и национальной сборной Украины по футболу Евгений Селезнев подверг резкой критике главного тренера сборной Олега Блохина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер», комментируя некоторые высказывания О.Блохина на пресс-конференции в Киеве, Е.Селезнев высказал непонимание, почему тренер ни разу не выставил его на игру в матчах Евро-2012.

«Такое происходит уже не первый раз. Я не могу понять, что означают слова (О.Блохина) «я не хотел Женю обижать». Обижать как? Я футболист не такого уровня? Я поехал на месяц, не сыграл на Евро ни минуты, а теперь еще вынужден слушать и читать какие-то издевки», - сказал Е. Селезнев.

Он также заявил, что «переходить на личности – это нетактично», подчеркнув, что «Блохин был великим, очень сильным игроком, обладателем «Золотого мяча», но сейчас он уже не игрок, а тренер». «И говорить нужно не о карьере футболиста, а о тренерской. Я очень благодарен Блохину за то, что он включил меня в заявку на Евро. Но после того, как я не сыграл ни минуты на чемпионате Европы, после того, как мне не был дан шанс, говорить в интервью, что он не хотел обижать меня и мой уровень…», - отметил Е.Селезнев.

Он считает, что «если Блохин не видел во мне уровня – не нужно было брать в сборную». При этом Е.Селезнев подчеркнул, что «я такой, какой есть, и свой уровень постоянно поддерживаю». «Я два года подряд становлюсь лучшим бомбардиром чемпионата Украины, причем в разных командах», - констатировал Е.Селезнев.

«Может быть, никогда не получу «Золотой мяч» и не буду великим игроком, как Шевченко, Блохин или Беланов. Но и Блохин никогда не будет таким великим тренером, как Мирча Луческу или Хуанде Рамос», - добавил Е.Селезнев.

Он также высказал недоумение по поводу того, «как могли не играть Ракицкий, Шевчук и Кучер». «Ребята становятся чемпионами Украины не первый год. Они выступают в Лиге чемпионов. В сборной Украины очень сильный подбор футболистов. Мне интересно, какой должен быть уровень игроков, если в сборной не играют чемпионы страны?», - сказал Е.Селезнев.

Он также указал, что не понимает слова О.Блохина о том, что в Украине нет сильных нападающих. «Я же считаю, что в Украине много хороших футболистов и есть очень сильная команда. В остальном – дело за тренером», - акцентировал нападающий сборной.«Я не говорю, что именно я должен был играть в сборной, что я суперфутболист, что я – сильнее всех. Просто мне не хотелось бы, чтобы главный тренер сборной издевался надо мной после того, как я не сыграл ни минуты на Евро-2012», - заключил Е.Селезнев.