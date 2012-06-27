Опубликован закон о госгарантиях относительно выполнения судебных решений

Сегодня в газете «Голос Украины» опубликован Закон «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений».

Закон был принят Верховной Радой 5 июня 2012 года, а Президент Украины Виктор Янукович подписал его 22 июня.

В соответствии с законом, государство гарантирует выполнение решения суда о взыскании средств и обязательства совершить определенные действия относительно имущества, должником по которым является: государственный орган; государственные предприятие, учреждение, организация (дальше - государственное предприятие); юридическое лицо, принудительная реализация имущества которого запрещается в соответствии с законодательством.

Принудительная реализация имущества юридических лиц - отчуждение объектов недвижимого имущества и других основных средств производства, с использованием которых юридические лица осуществляют производственную деятельность, а также акций (частей, паев), которые принадлежат государству и переданы в их уставный фонд.

Действие закона не распространяется на решение суда, взыскателем по которому является государственный орган, государственное предприятие, орган местного самоуправления, предприятие, учреждение, организация, относящиеся к коммунальной собственности.

Законом определены особенности выполнения решений суда о взыскании средств из государственного органа.

Выполнение решений суда о взыскании средств, должником по которым является государственный орган, осуществляется Государственной казначейской службой Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений путем списания средств со счетов такого государственного органа, а в случае отсутствия у данного государственного органа соответствующих назначений - за счет средств, предусмотренных согласно бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда.

Взыскатель по решению суда о взыскании средств из государственного органа обращается в Государственную казначейскую службу Украины в сроки, установленные Законом “Об исполнительном производстве”, с заявлением о выполнении решения суда.

Перечисление средств взыскателю осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в Государственную казначейскую службу Украины необходимых для этого документов и сведений.

Законом определены особенности выполнения решений суда о взыскании средств с государственного предприятия или юридического лица.

В случае, если решение суда о взыскании средств с государственного предприятия или юридического лица не выполнено на протяжении шести месяцев со дня вынесения постановления об открытии исполнительного производства, его выполнение осуществляется за счет средств, предусмотренных согласно бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда.

Государственное предприятие или юридическое лицо, которые признаны должниками по решению суда, обязаны на протяжении 10 дней со дня перечисления средств открыть счета в органах Государственной казначейской службы Украины и проводить расчеты исключительно с этих счетов. Эти положения не распространяются на банки, 100% или доля уставного капитала которых принадлежит государству.

В случае, если Государственная казначейская служба Украины на протяжении трех месяцев не перечислила средства по решению суда о взыскании средств, кроме случая, указанного в части 4 статьи 4 данного закона, взыскателю выплачивается компенсация в размере 3% годовых от неуплаченной суммы за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда.

В случае установления в действиях должностного, служебного лица государственного органа состава преступления по обвинительному приговору суда в отношении него, вступившего в законную силу, государственные органы в установленном законодательством порядке реализуют право обратного требования (регресса) к такому лицу о возмещении ущерба, нанесенного государственному бюджету, в размере выплаченного возмещения, если другое не установлено законодательством.

В случае установления в действиях служебного лица государственного предприятия или юридического лица состава преступления по обвинительному приговору суда в отношении него, вступившего в законную силу, органы прокуратуры по представлению органа Государственной казначейской службы Украины обращаются в интересах государства в суд с исками о возмещении ущерба, нанесенного государственному бюджету.

Законом определены особенности выполнения решений суда об обязательстве совершить определенные действия относительно имущества.

Закон вступает в силу со дня вступления в силу закона относительно оптимизации размера государственных социальных гарантий с учетом доходов государственного бюджета Украины, но не раньше 1 января 2013 года.