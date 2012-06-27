Медведев понимает, почему Украина принимает "очень аккуратную позицию"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина и Россия рано или поздно должны ответить на вопрос о взаимной интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве.

Д.Медведев подчеркнул, что Украина является ближайшим соседом и партнером России, и «у нас по самым разным причинам нет никаких оснований пересматривать наши стратегические взаимоотношения».

По словам российского премьера, существуют вопросы по интеграционным объединениям, по векторам экономического развития стран.«Но, на мой взгляд, даже по этим, может, самым сложным вопросам (они сложные не потому, что нерешаемые, а потому что от них зависит будущее), я понимаю, почему Украина принимает такую очень аккуратную позицию по этим вопросам», - сказал Д.Медведев и добавил, что рано или поздно все равно на эти вопросы придется давать ответы.

Он выразил надежду, что сегодня в ходе его встреч в Киеве эти вопросы будут обсуждаться в дружеской атмосфере.

Также Д.Медведев отметил, что сегодня международная обстановка не радует, и все свидетельствует о том, что простого экономического будущего ни у кого не будет.

«Нам придется принимать решения, может быть, иногда жесткие, чрезвычайные решения для того, чтобы поддерживать наши экономики», - сказал Д.Медведев, отметив, что иногда надо будет принимать решения не только самостоятельно, но и вместе с партнерами.

Президент Украины Виктор Янукович уверен, что во время заседания Межгосударственной российско-украинской комиссии под председательствованием президентов двух стран будет намечен прорыв по всем направлениям.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым сегодня в Киеве.

«Я так понимаю, что председатель правительства Российской Федерации приехал для того, чтобы поставить свой вердикт по вопросам, которые будут обсуждаться на Межгосударственной комиссии. Я уверен в том, что у нас будет прогресс по всем направлениям», - отметил В.Янукович.

Он подчеркнул, что подкомиссии наработали большое количество предложений и готовы к принятию решений.

Также В.Янукович выразил уверенность, что встреча Д.Медведева с премьер-министром Украины Николаем Азаровым будет плодотворной.