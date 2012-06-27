Беларусь готова организовать визит Азарова в Минск

Беларусь готова организовать визит премьер-министра Украины Николая Азарова в Минск в предложенные украинской стороной сроки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Украине Валентин Величко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"В ближайшее время готовится визит в Беларусь Николая Азарова, который со стороны Украины был перенесен на более поздний срок. Дата визита зависит от Украины. Приглашение направлено, а сроки определит украинская сторона", - сказал В.Величко.

Как сообщал УНИАН, визит Н.Азарова в Минск должен был состояться 22-23 марта по приглашению премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича.

Планировалось, что Н.Азаров встретится в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

20 марта стало известно, что визит Н.Азарова переносится.