Президент Украины Виктор Янукович отмечает важность интеграции экономик Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Говоря о сложной ситуации в мире, В.Янукович заявил, что странам нужно усилить координацию действий, чтобы минимизировать проблемы, которые могут возникнуть в связи с мировым кризисом.

«Мы как стратегические партнеры должны думать над нашими совместными решениями в вопросах интеграции наших экономик», - сказал В.Янукович.

Он подчеркнул необходимость возвращать и расширять взаимосвязь между предприятиями промышленности двух стран.

«Именно от скоординированной работы между нашими странами будет зависеть рост экономики и доходы бюджета», - сказал В.Янукович.

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