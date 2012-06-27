Азаров надеется на заседании украинско-российского комитета обсудить все вопросы

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется во время заседания Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии обсудить все вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

«Мы сейчас уже за короткое время успели обменяться мнениями. На мой взгляд, прагматичный конструктивный подход к решению всех вопросов, связанных с развитием наших двусторонних отношений, нас полностью устраивает, и я хочу своим коллегам сообщить и вашим, что мы с Дмитрием Анатолиевичем договорились по всем вопросам сегодня пройти и найти решения, но вынести за скобки какие-то глобальные вопросы, которые требуют, скажем так, осмысления дальнейших переговоров», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что большинство вопросов двустороннего сотрудничества, вынесенных на повестку дня сегодняшнего заседания, могут быть решены на «таком уровне. Сразу и без дальнейшего обсуждения».

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