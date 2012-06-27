Следующее заседание украинско-российского комитета пройдет в октябре-ноябре

Следующее заседание Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии пройдет в Российской Федерации во второй половине 2012 года.

Об этом сообщил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев по итогам девятого заседания Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Я с удовольствием констатирую, что те руководители российского правительства, с которыми мне сегодня пришлось познакомиться, искренне заинтересованы в налаживании и укреплении нашего двустороннего сотрудничества. Это вовсе не означает, что до этого у нас сотрудничество слабо развивалось, оно прекрасно развивалось, прекрасные темпы, но я уверен, что с приходом новой команды будет дан новый импульс такому важному для нас сотрудничеству, каким является для нас сотрудничество с Россией», - сказал после заседания премьер-министр Украины Николай Азаров.

В свою очередь Д.Медведев уточнил, что следующее заседание Межправительственного комитета пройдет в Российской Федерации в октябре-ноябре 2012 года. По итогам заседания комитета украинская и российская стороны подписали три двусторонних документа: Протокол девятого заседания Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии; Протокол о внесении дополнений в Соглашение между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в отношении разработки, производства, поставки и эксплуатации авиационной техники от 20 августа 1997 года; Программу российско-украинского сотрудничества в области исследований и использования космического пространства в мирных целях на 2012-2016 годы.