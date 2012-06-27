ТОП-10 (27 июня)

Украина и Россия согласовали заявку на закупку газа в 2013 году

Рост ВВП Украины во II квартале может превысить 2% - глава Госстата

Закон о морских портах Украины вступил в силу

Завтра заработает закон, которым вводится пенсионный сбор при покупке автомобиля

Первый взнос по удешевленной ипотеке снизят до 10%

«Газпром» не видит оснований для снижения цены на газ для Украины

Опубликован закон о госгарантиях относительно выполнения судебных решений

«Газпром» готов предоставить Украине дополнительное финансирование для закачки газа в ПХГ

Янукович подписал закон о возвращении средств вкладчикам Сбербанка СССР и Укргосстраха

Украина в июле выпустит еврооблигации для рефинансирования части долга, заявляют в ВТБ

***

Украина и Россия согласовали заявку на закупку газа в 2013 году

Украина и Россия согласовали заявку по закупке российского природного газа на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров министр угольной промышленности и энергетики Украины Юрий Бойко.

«Безусловно», - сказал Ю.Бойко, отвечая на вопрос журналистов о том, согласована ли заявка Украины на закупку газа в России на 2013 год.

В то же время, говоря об объемах закупки российского газа на 2013 год, Ю.Бойко отметил: «Я вот думаю, что мы будем закупать еще меньше (27 млрд куб. м газа, как об этом заявлялось ранее – УНИАН)», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-мае 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 12,815 млрд куб. м, что на 48,8% меньше показателя первых пяти месяцев 2011 года.

В мае импорт российского газа упал к аналогичному месяцу 2011 года на 37,9% - до 2,168 млрд куб. м. В апреле 2012 года объем импорта составил 2,099 млрд куб. м.

Напомним, что правительство Украины неоднократно заявляло о намерении сократить закупки государственным холдингом «Нафтогаз Украины» газа в РФ в текущем году до не более 27 млрд куб. м с около 40 млрд куб. м в 2011 году.

***

Рост ВВП Украины во II квартале может превысить 2% - глава Госстата

Глава Государственной службы статистики Украины Александр Осауленко прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины во II квартале текущего года на уровне более 2%. Об этом он сообщил журналистам в среду.

«ВВП в первом квартале текущего года составил 2%. Есть все основания ожидать, что по второму кварталу рост составит более 2%», - сказал А.Осауленко.

Он отметил, что по итогам января-мая 2012 года рост объемов производства зафиксирован в большинстве отраслей экономики. В частности, объемы строительства выросли на 0,3%, впервые в начала года, а рост в сельском хозяйстве составил 1,5%.

«Надеемся, что эти признаки активизации и экономического оживления закрепятся и приобретут характер устойчивого экономического роста», - сказал А.Осауленко.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора, в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад ВВП Украины на уровне 0,2%.

Таким образом, в I квартале 2012 года рост ВВП Украины замедлился как против показателя I квартала 2011 года (5,4%), так и по сравнению с показателем IV квартала 2011 года (4,7%).

Номинальный ВВП за I квартал 2012 года составил 296,97 млрд грн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

***

Закон о морских портах Украины вступил в силу

С 27 июня 2012 года вступил в силу закон Украины «О морских портах», определяющий правовые, экономические и организационные основы деятельности в морских портах.

Текст документа опубликован в газете «Урядовый курьер» №23 от 27 июня 2012 года.

Напомним, 25 июня 2012 года в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 55 народных депутатов о соответствии Конституции (конституционности) Закона «О морских портах Украины».

Согласно Регламенту Конституционного Суда, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

Как сообщал УНИАН, Закон о морских портах Верховная Рада приняла 17 мая, а Президент подписал его 8 июня.

Ст. 25 Закона определены особенности приватизации объектов портовой инфраструктуры. В соответствии с положениями этой статьи, объектами приватизации являются единые имущественные комплексы государственных предприятий и акции публичных акционерных обществ, акции, которые принадлежат государству в уставном капитале хозяйственных обществ. Данной статьей предусмотрено, что единые имущественные комплексы государственных предприятий и 100% акций уставного капитала публичных акционерных обществ подлежат продаже на конкурентных принципах. В соответствии с этой статьей, условия конкурса по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия могут предусматривать аренду причалов сроком до 49 лет, земельных участков сроком до 49 лет, на которых расположены причалы, и единых имущественных комплексов.

По поводу положений ст. 25 Закона в сессионном зале парламента продолжалась дискуссия, некоторые депутаты отмечали, что этой статьей, по сути, подменяются законы, которые касаются приватизации.

Закон не распространяется на речные порты, морские рыбные порты, пункты базирования Военно-морских сил Украины, морской охраны центрального органа исполнительной власти, которые обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты государственной границы, а также на пункты базирования военно-морских кораблей иностранных государств, которые в соответствии с международными договорами Украины временно находятся на территории Украины.

***

Завтра заработает закон, которым вводится пенсионный сбор при покупке автомобиля

С завтрашнего дня вступает в действие Закон “О внесении изменений в статью 1 Закона Украины “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование”.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович подписал закон 22 июня.

Закон определяет плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование предприятия, учреждения и организации, а также физических лиц, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями инвалидов, согласно законодательству, и унаследования легковых автомобилей по закону.

Также законом уточняется, что уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование осуществляется при приобретении права собственности на легковые автомобили.

Кроме того, в абзаце втором пункта 9 слова "первой группы основных фондов согласно Закону Украины "О налогообложении прибыли предприятий" заменены словами и цифрой "группы 3 основных средств и других необоротных активов согласно Налоговому кодексу Украины".

***

Первый взнос по удешевленной ипотеке снизят до 10%

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует внести изменения в постановление по программе удешевленной ипотеки, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Программа постоянно совершенствуется, практически постоянно работает с корректировкой. Еще в этом месяце мы планируем принять третью редакцию постановления, разработанную ради выгоды граждан. Потому что не все, к примеру, имеют возможность сделать первый взнос в таком размере, который установлен. Мы хотим эту систему улучшить», - сказал глава Минрегиона Анатолий Близнюк.

В частности, министерство предлагает снизить обязательный собственный взнос заемщика с 25 до 10%, а также осуществлять частичную компенсацию процентов непосредственно банкам, а не заемщикам, как сейчас.

Также планируется повысить долю, которую может составлять платеж по кредиту в совокупном доходе семьи с 40 до 55%, повысить верхнюю границу доходов семьи заемщика для получения частичной компенсации.

Кроме того, планируется определять предельную площадь жилья с учетом количества членов семьи заемщика, повысить расчетную стоимость жилья для начисления частичной компенсации без увеличения цены квартиры, что значительно увеличит предложение и возможность выбора жилья. При этом предусматривается возможность получения кредита под 6% годовых на допустимое превышение предельной площади и расчетной стоимости, которая раньше могла покрываться исключительно за собственные средства граждан.

В министерстве напомнили, что на сегодняшний день более 7,5 тысяч граждан изъявили желание взять кредит в рамках этой программы, более 4,7 тысяч квартир предложено застройщиками, заключено 72 договора.

Из 30 млн грн, которые направлены в регионы на реализацию программы, профинансировано 14 кредитов на общую сумму свыше 4,6 млн грн, из них 9 - в Киеве и 3 - в Крыму.

Планируется, что по этой программе в августе-октябре люди начнут получать ключи от квартир в первых домах.

***

«Газпром» не видит оснований для снижения цены на газ для Украины

Российский «Газпром» не видит оснований для снижения цены на газ и не согласовывал с Украиной уменьшение объемов его закупки на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по результатам заседания Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии заявил глава правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Контракт, который у нас подписан с Украиной, предусматривает поставку 52 млрд куб. м газа в год и никаких договоренностей о снижении этого объема нет», - подчеркнул А.Миллер.

Отвечая на вопрос о возможности снижения цены газа для Украины, он отметил, что «есть контракт, по которому мы работаем, есть формула цены, по которой Украина платит за украинский газ. Сегодня вопрос пересмотра цены вообще не обсуждался», - сказал А.Миллер.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр угольной промышленности и энергетики Украины Юрий Бойко заявил журналистам, что Украина и Россия согласовали заявку по закупке российского природного газа на 2013 год.

В то же время, говоря об объемах закупки российского газа на 2013 год, Ю.Бойко отметил: «Я вот думаю, что мы будем закупать еще меньше (27 млрд куб. м газа, как об этом заявлялось ранее – УНИАН)», - сказал Ю.Бойко.

Напомним, что правительство Украины неоднократно заявляло о намерении сократить закупки государственным холдингом «Нафтогаз Украины» газа в РФ в текущем году до не более 27 млрд куб. м с около 40 млрд куб. м в 2011 году.

Украина в январе-мае 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 12,815 млрд куб. м, что на 48,8% меньше показателя первых пяти месяцев 2011 года.

В мае импорт российского газа упал к аналогичному месяцу 2011 года на 37,9% - до 2,168 млрд куб. м. В апреле 2012 года объем импорта составил 2,099 млрд куб. м.

Также Украина уже длительное время добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

***

Опубликован закон о госгарантиях относительно выполнения судебных решений

Сегодня в газете «Голос Украины» опубликован Закон «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений».

Закон был принят Верховной Радой 5 июня 2012 года, а Президент Украины Виктор Янукович подписал его 22 июня.

В соответствии с законом, государство гарантирует выполнение решения суда о взыскании средств и обязательства совершить определенные действия относительно имущества, должником по которым является: государственный орган; государственные предприятие, учреждение, организация (дальше - государственное предприятие); юридическое лицо, принудительная реализация имущества которого запрещается в соответствии с законодательством.

Принудительная реализация имущества юридических лиц - отчуждение объектов недвижимого имущества и других основных средств производства, с использованием которых юридические лица осуществляют производственную деятельность, а также акций (частей, паев), которые принадлежат государству и переданы в их уставный фонд.

Действие закона не распространяется на решение суда, взыскателем по которому является государственный орган, государственное предприятие, орган местного самоуправления, предприятие, учреждение, организация, относящиеся к коммунальной собственности.

Законом определены особенности выполнения решений суда о взыскании средств из государственного органа.

Выполнение решений суда о взыскании средств, должником по которым является государственный орган, осуществляется Государственной казначейской службой Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений путем списания средств со счетов такого государственного органа, а в случае отсутствия у данного государственного органа соответствующих назначений - за счет средств, предусмотренных согласно бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда.

Взыскатель по решению суда о взыскании средств из государственного органа обращается в Государственную казначейскую службу Украины в сроки, установленные Законом “Об исполнительном производстве”, с заявлением о выполнении решения суда.

Перечисление средств взыскателю осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в Государственную казначейскую службу Украины необходимых для этого документов и сведений.

Законом определены особенности выполнения решений суда о взыскании средств с государственного предприятия или юридического лица.

В случае, если решение суда о взыскании средств с государственного предприятия или юридического лица не выполнено на протяжении шести месяцев со дня вынесения постановления об открытии исполнительного производства, его выполнение осуществляется за счет средств, предусмотренных согласно бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда.

Государственное предприятие или юридическое лицо, которые признаны должниками по решению суда, обязаны на протяжении 10 дней со дня перечисления средств открыть счета в органах Государственной казначейской службы Украины и проводить расчеты исключительно с этих счетов. Эти положения не распространяются на банки, 100% или доля уставного капитала которых принадлежит государству.

В случае, если Государственная казначейская служба Украины на протяжении трех месяцев не перечислила средства по решению суда о взыскании средств, кроме случая, указанного в части 4 статьи 4 данного закона, взыскателю выплачивается компенсация в размере 3% годовых от неуплаченной суммы за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда.

В случае установления в действиях должностного, служебного лица государственного органа состава преступления по обвинительному приговору суда в отношении него, вступившего в законную силу, государственные органы в установленном законодательством порядке реализуют право обратного требования (регресса) к такому лицу о возмещении ущерба, нанесенного государственному бюджету, в размере выплаченного возмещения, если другое не установлено законодательством.

В случае установления в действиях служебного лица государственного предприятия или юридического лица состава преступления по обвинительному приговору суда в отношении него, вступившего в законную силу, органы прокуратуры по представлению органа Государственной казначейской службы Украины обращаются в интересах государства в суд с исками о возмещении ущерба, нанесенного государственному бюджету.

Законом определены особенности выполнения решений суда об обязательстве совершить определенные действия относительно имущества.

Закон вступает в силу со дня вступления в силу закона относительно оптимизации размера государственных социальных гарантий с учетом доходов государственного бюджета Украины, но не раньше 1 января 2013 года.

***

«Газпром» готов предоставить Украине дополнительное финансирование для закачки газа в ПХГ

Российский «Газпром» готов предоставить НАК «Нафтогаз Украины» в случае необходимости дополнительное финансирование для закачки газа в украинские подземные хранилища газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по результатам заседания Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии заявил глава правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

По его словам, «Газпром» уже предоставил НАК «Нафтогаз Украины» аванс в размере 2 млрд долл. для обеспечения закачки газа в ПХГ.

«Если нашим украинским коллегам потребуются дополнительные финансовые ресурсы, мы готовы предоставить такое финансирование», - сказал А.Миллер.

При этом он отметил, что в ходе сегодняшнего заседания межведомственной комиссии одним из главных вопросов в энергетической сфере было обсуждение транзита российского газа через территорию Украины в предстоящий осенне-зимний период.

«Мы обсудили вопрос прохождения зимнего максимума. Принципиально важным является закачка украинской стороной газа в подземные хранилища, чтобы не допустить сбоев транзита российского газа в Европу в предстоящую зиму», - отметил А.Миллер.

При этом он уточнил, что для «Газпрома» крайне важным является четкое понимание того, какой объем газа будет закачан Украиной в ПХГ.

«Нам также необходимо знать, какой объем газа останется в подземных хранилищах на конец периода отбора газа в 2012 году. Мы не хотим повторения ситуации прошлой зимы, когда Украина отбирала транзитный газ. Мы понимаем, что нашим украинским коллегам необходимы оборотные средства для того, чтобы произвести закачку в полном объеме», - отметил А.Миллер.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года «Газпром» предоставил НАК «Нафтогаз Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит российского газа. Аванс позволил «Нафтогазу Украины» пополнить оборотные средства для закупки природного газа и последующей его закачки в украинские ПХГ. По мнению «Газпрома», своевременное заполнение газом ПХГ Украины позволит компании выполнить свои обязательства по бесперебойному транзиту российского газа в Европу предстоящей зимой.

***

Янукович подписал закон о возвращении средств вкладчикам Сбербанка СССР и Укргосстраха

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На основании этого закона устанавливаются обязательства государства перед гражданами Украины, которые в результате обесценивания утратили денежные сбережения, помещенные в период до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственные ценные бумаги, приобретенные в учреждениях Сберегательного банка СССР, которые действовали на территории Украины, в том числе облигации Государственного целевого беспроцентного займа 1990 года, облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, государственные казначейские обязательства СССР, сертификаты Сберегательного банка СССР.

Компенсации подлежат также денежные сбережения граждан Украины, помещенные в учреждения Сберегательного банка Украины и бывшего Укргосстраха на протяжении 1992 - 1994 годов и которые находились на счетах указанных учреждений не менее одного полного календарного года в период 1992 - 1995 годов.

Действие закона распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые по состоянию на 2 января 1992 года имели сбережения в учреждениях Сберегательного банка СССР и государственного страхования СССР, действовавших на территории Украины.

Компенсация гражданам Украины потерь от обесценивания денежных сбережений проводится, начиная с 1997 года в денежной форме за счет средств государственного бюджета Украины и в других формах в соответствии с законодательством.

Компенсация потерь от обесценивания денежных сбережений, помещенных до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственные ценные бумаги, приобретенные в таких учреждениях, проводится их владельцам в наличной или безналичной форме через учреждения Ощадного банка Украины после внесения в информационно-аналитическую систему “Реестр вкладчиков сбережений граждан” сведений о них, необходимых для идентификации вкладчика во время открытия счета. Обслуживание граждан, связанное с внесением указанных сведений, осуществляется бесплатно.

Средства для компенсации сбережений граждан определяются в госбюджете Украины отдельной статьей.

Порядок проведения компенсации, в том числе перечисление денег, предусмотренных в государственном бюджете Украины, учреждениям Ощадного банка Украины и бывшего Укргосстраха определяется Кабинетом министров Украины.

Кабмин может привлекать для проведения компенсационных выплат внебюджетные средства, в том числе средства, привлеченные в госбюджет через специальные налоги, установленные законами Украины, а также от осуществления операций с государственными ценными бумагами.

Погашение восстановленных сбережений граждан, помещенных в ценные бумаги, осуществляется на общих основаниях в соответствии с суммами, определенными в госбюджете.

Сбережения возвращаются поэтапно, в зависимости от суммы вклада в пределах средств, предусмотренных для этого государственным бюджетом на текущий год. Перечень групп вкладчиков и порядок проведения выплат проиндексированных денежных сбережений, а также объем выплат, в пределах средств, предусмотренных госбюджетом, устанавливаются правительством.

В случае смерти вкладчика наследники или другие лица, представители местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления или общественных организаций, которые взяли на себя организацию похорон, могут при условии предъявления сберегательной книжки или страхового свидетельства вкладчика и свидетельства о его смерти получить в учреждениях Ощадного банка Украины и бывшего Укргосстраха по местонахождению вклада или страхового взноса часть проиндексированного вклада или страхового взноса для организации похорон и проведения необходимых в соответствии с национальными традициями поминально-ритуальных мероприятий, размер которой определяется Кабмином, но не меньше размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного законом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме некоторых положений, которые вступают в силу с 1 января 2013 года.

Переходными положениями закона также предусмотрено, что в 2012 году в случае смерти вкладчика наследники или другие лица, представители местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления или общественных организаций, которые взяли на себя организацию похорон, могут при условии предъявления сберегательной книжки или страхового свидетельства вкладчика и свидетельства о его смерти получить в учреждениях Ощадного банка Украины и бывшего Укргосстраха по местонахождению вклада или страхового взноса часть проиндексированного вклада или страхового взноса, размер которой определяется Кабинетом министров, для организации похорон и проведения необходимых в соответствии с национальными традициями поминально-ритуальных мероприятий.

***

Украина в июле выпустит еврооблигации для рефинансирования части долга, заявляют в ВТБ

Украина в июле выпустит еврооблигации в рамках рефинансирования части долга российского «Внешторгбанка» (ВТБ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по результатам заседания Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии заявил глава правления ВТБ Андрей Костин.

«В июне украинское правительство выплатило половину долга в размере 1 млрд долл. Вторую часть мы планируем в июле оформить в еврооблигации, выпустить их на рынок по рыночной котировке», - сказал глава правления ВТБ.

«Это будут такие же евробонды, какие Украина уже выпускала. Срок порядка 2-3 лет, естественно сейчас ставку пока определять рано», - добавил А.Костин.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины осуществило платеж на сумму 1 млрд долларов по кредиту «Внешторгбанка» России.

Согласно договору, подписанному 31 мая, Украина должна погасить половину кредита ВТБ на общую сумму 2 млрд долл., вторая половина пролонгирована до 2014 года.

23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 миллиард долларов для погашения кредита ВТБ.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит продлевался трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН