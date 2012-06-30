В Киеве в финале Евро-2012 со сборной Испании сыграет команда Италии

Сборная Италии во втором полуфинальном матче Евро-2012, который состоялся в Варшаве, выиграла со счетом 2:1 у команды Германии и вышла в финал турнира.

Как передает корреспондент УНИАН, итальянцы дважды отметились еще в первом тайме, дубль на 20-й и 36-й минутах сделал Марио Балотелли. Немцы смогли лишь сократить счет на 2-й компенсированной минуте матча, гол с пенальти забил Месут Озил.

Таким образом, 1 июля на киевском НСК «Олимпийский» в финале Евро-2012 сыграют сборные Испании и Италии.