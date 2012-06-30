Украинские болельщики еще имеют возможность приобрести билеты на финальный матч Евро-2012

Около 2 тысяч билетов второй категории остались в продаже накануне финального матча УЕФА Евро-2012, который состоится 1 июля 2012 года на НСК «Олимпийский».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МОК - международный олимпийский комитет «Евро-2012 Украина» со ссылкой на директора Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркияна Лубкивского, это билеты, которые остались в квотах футбольных федераций финалистов - Италии и Испании, и, в соответствии с правилам реализации билетов на матчи УЕФА Евро-2012, перешли в украинскую квоту.

По словам директора Турнира, билеты расходятся с рекордной скоростью, по «состоянию на утро 29 июня в продажу также поступило 1 500 билетов третьей категории стоимостью 50 евро. Эти билеты были реализованы менее чем за полдня».

В данный момент, украинские болельщики еще имеют возможность стать владельцами билетов второй категории, пожаловав на билетный портал УЕФА на сайте www.uefa.com, в кассы стадиона «Донбасс-Арена» в Донецке и стадион «Металлист» в Харькове. К сведению киевлян и гостей города, сегодня, 30 июня, в Киеве будут работать отделения UniCredit Bank ПАО «Укрсоцбанк», где также можно будет приобрести билеты на финальный матч УЕФА Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, в финале Евро-2012 встретятся сборные команды Италии и Испании.