30 июня в фан-зоне Евро-2012 состоится концерт Элтона Джона и Queen

Сегодня, 30 июня, за день до финала Евро-2012, в официальной фан-зоне чемпионата на Майдане Незалежности в Киеве состоится концерт сэра Элтона Джона и группы Queen с Адамом Ламбертом.

Они приедут по приглашению фонда Елены Пинчук “АнтиСПИД”. Концерт пройдет под девизом «Футбол - это игра миллионов. Твоя жизнь – это не игра! Остановим СПИД вместе!»

Начнется концерт в 20.00. Во время концерта будет организован сбор благотворительных пожертвований.

Собранные средства будут переданы на новый общий проект СПИД-фонда Э.Джона и фонда «АнтиСПИД», который, используя футбольные символы и правила, расскажет украинским детям о ВИЧ/СПИД.

Концерт проводится при поддержке УЕФА. Он будет транслироваться в прямом эфире украинского и польского телевидения.