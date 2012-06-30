Кабмин принял концепцию программы развития госслужбы до 2016 года

Кабинет министров Украины на заседании 27 июня 2012 года принял концепцию Государственной целевой программы развития государственной службы на период до 2016 года, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно распоряжению, Национальное агентство по вопросам государственной службы определено государственным заказчиком программы. Агентство вместе с заинтересованными центральными органами исполнительной власти должно разработать и представить в двухмесячный срок в Кабинет министров проект Государственной целевой программы развития государственной службы до 2016 года.

Целью программы является создание эффективной системы управления человеческими ресурсами на государственной службе. В частности, предлагается два варианта решения этой проблемы. Первый вариант предусматривает разработку и выполнение заинтересованными государственными органами, органами власти АР Крым, научными учреждениями и учебными заведениями, осуществляющими подготовку студентов по специальности "Государственное управление", отдельных мероприятий по вопросам реформирования государственной службы.

Второй вариант предусматривает разработку и принятие программы с привлечением к ее выполнению участников процесса развития государственной службы. Последний вариант является оптимальным и рекомендуется к внедрению, поскольку в случае его выбора будет обеспечено выполнение комплексных задач и мероприятий, предусмотренных концепцией.

Выполнение программы даст возможность обеспечить реализацию государственной кадровой политики в сфере государственной службы, внедрить современные технологии управления человеческими ресурсами. Кроме того, будет обеспечено научное сопровождение реформы государственной службы.

Реализация программы позволит до конца 2016 года на 5% сократить текучесть кадров на государственной службе, а также повысить конкурентоспособность госслужбы.

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств государственного бюджета в рамках программ Нацгосслужбы, других источников, не запрещенных законодательством.