За финалом Евро-2012 будут наблюдать 150 млн зрителей

Ожидается, что за финалом Евро-2012, который состоится в воскресенье, 1 июля на НСК «Олимпийский» в Киеве, в прямой трансляции будут наблюдать 150 млн. зрителей, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Церемония закрытия чемпионата будет продолжаться 12 минут и начнется перед началом финала. В хореографической постановке будут задействованы свыше 600 волонтеров. Шоу отображает национальный колорит 16 стран-участниц и общепризнанные ценности УЕФА: единство, соперничество и страсть.

Концепцию церемоний открытия и закрытия Евро-2012 разработал креативный директор и исполнительный продюсер итальянской компании Flimmaster Events Марко Балич, который раньше принимал участие в создании концепции церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр-2006 в Турине и Венецианском карнавале.

Официальную песню турнира Endless Summer («Вечное лето») вживую исполнит немецко-американская поп-звезда Осеана.

Национальные гимны обоих финалистов исполнять солисты Киевского академического театра оперы и балета под руководством Анжелы Масленниковой - Тамара Ходакова и Михаил Гуменный.