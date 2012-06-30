Европейский суд вынесет решение по жалобе Луценко 3 июля

Страсбург. Европейский суд по правам человека планирует вынести решение по жалобе бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко против Украины во время публичных слушаний 3 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщал УНИАН, бывший министр внутренних дел Украины Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что он не был информирован о причинах своего ареста.

17 апреля этого года Палата судей Европейского суда по правам человека провела публичные слушания по этой жалобе.