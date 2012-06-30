Варшава надеялась на вдвое большее количество иностранцев на Евро-2012

Варшава. Меньше 200 тысяч иностранных болельщиков посетили столицу Польши, Варшаву, во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу при предварительных прогнозах около 400 тысяч.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал представитель бюро столичной мэрии по вопросам Евро-2012 Анджей Цудак.

«По нашим оценкам было до 180 тысяч иностранных болельщиков. Возможно, к завершению турнира их количество возрастёт до 190 тысяч человек», - сказал он, напомнив, что варшавская фан-зона будет оставаться открытой до завершения турнира 1 июля.

Собеседник агентства назвал главными причинами меньшего количества иностранных болельщиков в Варшаве распределение команд по группам, в соответствии с которыми, в столице играли сборные, за которыми не ездило много фанов.

Кроме этого, по его мнению, часть иностранцев продолжает предвзято относиться к поездкам на восток, которые еще больше усилили ряд материалов в зарубежных средствах массовой информации, появившихся накануне турнира.

В то же время А.Цудак сказал, что иностранцы, прибывшие в Варшаву, оставили в городе около 90 миллионов долларов, что всего на 30 миллионов долларов меньше предварительных прогнозов.

Представитель мэрии объяснил это тем, что в столице было много представителей UEFA Family, которые традиционно тратили больше денег, чем обычные болельщики и за счет этого уровень расходов упал меньше, чем вдвое.

А.Цудак сообщил, что уровень заполненности варшавских гостиниц в дни матчей составил 70-80%, подчеркнув, что в другие дни свободных мест было еще больше.

По его словам, владельцы гостиниц остались довольны финансовыми результатами, которые удалось улучшить благодаря повышению цен на услуги, поднятые на период турнира почти вдвое.

В то же время собеседник агентства заметил, что созданный одним из официальных спонсоров турнира пивной компанией Сarlsberg фан-кемп на тысячу человек был заполнен только на половину.

«Притом, что сначала они планировали сделать на 5 тысяч человек», - добавил А.Цудак.

Представитель столичной мэрии отметил, что, несмотря на меньшее количество приехавших в Варшаву иностранцев, власти города довольны проведением турнира, который, по его словам, положительно повлияет на имидж Варшавы.

Он добавил, что, по меньшей мере, 60% человек, которые смотрели матчи турнира в фан-зоне, были жителями столицы, заметив, что в их числе есть также много живущих здесь иностранцев.

Остальные, по его словам, были жителями других польских городов и иностранцами, приехавшие специально на Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, крупнейший город в Польше, 1,7-миллионная Варшава, принимала 5 из 15 матчей, состоявшихся на польских стадионах в рамках Евро-2012.

В столице находится самая большая футбольная арена в стране, способная поместить свыше 55 тысяч зрителей - Национальный стадион, а также самая большая фан-зона, где одновременно могли находиться 100 тысяч человек.

Матчи Евро-2012 в Польше проходили также в Гданьске, Вроцлаве и Познани, которые имеют примерно 40-тысячные стадионы и 30-тысячные фан-зоны.