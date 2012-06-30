Президент УЕФА Мишель Платини предлагает с 2020 года проводить Евро в разных городах Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент УЕФА сообщил журналистам на пресс-конференции.

По его словам, возможно, с 2020 года целесообразно проводить чемпионат по всей Европе. Он отметил, что в декабре этого года будет обсуждать это предложение с национальными футбольными федерациями, и тогда же, возможно, будет принято решение. Он добавил, что предлагает проводить игры чемпионата Европы не в одной или в двух определенных странах, а в разных городах разных стран.

По мнению М.Платини, такой вариант облегчит организацию турнира, в частности, с финансовой стороны, поскольку какой-то одной стране не нужно будет готовить всю необходимую инфраструктуру, в частности аэропорты, гостиницы сразу в нескольких городах, а достаточно будет сделать это только в одном городе. При этом М.Платини вновь отметил, что это всего лишь его идея, и он предлагает обсуждать ее, а также обсуждать все необходимые детали, связанные с ней.