Платини: во время Евро-2012 не было настоящих проявлений расизма

Президент УЕФА Мишель Платини констатирует, что во время Евро-2012 не было серьезных проявлений расизма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Платини сообщил журналистам на пресс-конференции.

«Я думаю, каждый, кто был на турнире, может сказать, что не было настоящих проявлений расизма ни в Польше, ни в Украине», - сказал М.Платини.

Он добавил, что проявления расизма в целом бывают во всех странах, и с этим нужно бороться.

Со своей стороны, президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис отметил, что лучшим ответом британским изданиям, которые еще до начала Евро заявляли о массовых случаях расизма в Украине и Польше, а также предупреждали английских фанов, что из Украины они могут вернуться в гробу, дали ответ английские болельщики, которые в Донецке накануне одного из матчей пронесли символический гроб, демонстрируя тем самым, что им в Украине ничего не угрожает. Также Г.Суркис напомнил, что свое возмущение публикациями британских СМИ выразила и Федерация футбола Англии, которая заявила о намерении обратиться с иском в суд относительно телерадиокомпании Би-Би-Си, которая распространила неправдивую информацию.

Как сообщал УНИАН, в конце мая первый телеканал британского общественного телевидения ВВС ONE в программе Panorama показал сюжет на тему нынешнего чемпионата Европы по футболу под названием "Стадионы ненависти".

Бывший футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл, который комментировал видео, сделанное журналистом на одном из украинских стадионов, призвал англичан не ехать на Евро-2012, поскольку назад «можно вернуться в гробу».

МИД Украины назвал безосновательной формулировку таких тезисов и заявил о дискредитации украинцев накануне турнира.

19 июня в центре Донецка английские болельщики провели небольшое шествие с гробом, который они привезли с собой из парка кемпинга. Тем самым фаны выразили протест против необъективного освещения в Англии ситуации в Украине, а также против высказываний бывшего капитана сборной Англии С.Кэмпбелла о том, что не следует ехать в Украину, поскольку там очень опасно.