Платини: Польша и Украина подготовили "фантастический" Евро-2012

Президент УЕФА Мишель Платини заявляет, что Польша и Украина подготовили фантастический Евро-2012, который стал уникальным по своей атмосфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Платини сказал журналистам на пресс-конференции.

Президент УЕФА отметил, что уже на сегодняшний день матчи турнира на стадионах посмотрели свыше 1 млн 300 тысяч зрителей, что является рекордом чемпионатов Европы.

Также, по словам М.Платини, матчи Евро-2012 смотрела огромная телеаудитория, в частности огромный спрос имели трансляции не только в Европе, но и в Азии и Соединенных Штатах.

М.Платини сказал, что проведение Евро-2012 стало большой промоцией Украины и Польши во всем мире.

Он выразил убеждение, что «в плане развития футбола Евро-2012 стал самым успешным турниром». «Я горд за Украину и Польшу, что они показали возможность принять этот турнир», - добавил М.Платини.