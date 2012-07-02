Анонс на 2 июля

* Круглый стол на тему: «ART WINE 2012 - новый импульс развитию виноделия и винного туризма Украины». Участники: начальник отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия Минагрополитики и продовольствия Украины Виктор Костенко, глава Ассоциации «Украинское Бюро винограда и вина» Иван Плачков, ген.директор Ассоциации «Украинское Бюро винограда и вина» Игорь Николин, первый зам.ген.директора Украинской корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" Владимир Кучеренко, председатель совета директоров корпорации «Первый Национальный Винодельческий Холдинг» Валерий Шамотий, ген.директор Государственного концерна НПАО «Массандра» Николай Бойко, винный эксперт (энолог) Федерико Джотто и др.

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине". В работе примет участие Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины.

* Состоится очередное заседание постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма. Комиссия рассмотрит вопросы: о передаче земельного участка Национальному музею медицины, об отводе земельного участка для строительства Музея Марчука, о творческих мастерских по ул. Сошенко, 33 и др.

* Состоятся торжества по случаю профессионального праздника - Дня работника государственной налоговой службы Украины.

* Состоятся общественные слушания Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства на тему: «Механизмы государственной поддержки агропромышленного комплекса и развитие предпринимательства на селе». Вопросы: проект закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» об регулировании закупочных цен на молоко»; ситуация в отраслях молокозаготовки и молокопереработки: выход из кризиса и повышение эффективности работы секторов, проблемы и перспективы молочного скотоводства в Украине; Внедрение рыночных механизмов поддержки агропромышленного комплекса. Состоится подход к прессе председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, лидера партии «Украина - Вперед!» Натальи Королевской.

* Пресс-конференция вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Украины Бориса Колесникова по случаю окончания футбольного Евро-2012.

* Состоится пресс-брифинг, посвященный подписанию кредитного соглашения между Международной Финансовой Корпорацией (IFC) и Аснова Холдинг. Участники: Димитрис Цицирагос, вице-президент IFC по региону Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, Урфа Гулиев, директор Аснова Холдинг.

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