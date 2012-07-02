Испания установила рекорд - дважды подряд стала чемпионом Европы по футболу

Сборная Испании, которая в финальном матче в Киеве на НСК «Олимпийский» победила сборную Италии со счетом 4:0, выиграла Евро 2012.

Таким образом, команда Испании стала первой сборной в истории, которая выиграла чемпионат Европы дважды подряд.

Как передает корреспондент УНИАН, на 14-й минуте гол забил Давид Силва, а на 41-й минуте счет удвоил Хордий Альба.

Во втором тайме на 84-й минуте третий гол в ворота итальянцев забил Фернандо Торес, а последний гол матча на 88-й минуте забил Хуан Мата.