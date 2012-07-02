Евроинтеграция Украины находится под "большим знаком вопроса" - Коморовский

Евроинтеграция Украины находится под "большим знаком вопроса" из-за внутриполитической ситуации в государстве.

Об этом Президент Польши Бронислав Коморовский заявил в Киеве после встречи с представителями украинской оппозиции, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Б.Коморовский отметил, что польские власти хотят поддерживать дружеские отношения с представителями всех украинских политических сил для того, чтобы приблизить вступление Украины в Евросоюз.

"Эта дорога (к полноправному членству в ЕС), по моему убеждению, стоит под большим знаком вопроса из-за внутренней ситуации и из-за того, что неизвестно, в каком направлении будет развиваться ситуация перед и во время осенних выборов в парламент", - сказал Б.Коморовский.

Президент Польши отметил, что с удовольствием услышал от украинских оппозиционеров позитивную оценку нынешнего чемпионата Европы по футболу, который впервые в истории вместе организовали украинцы и поляки.

Он назвал Евро-2012 "вспомогательным элементом" европейской интеграции Украины.

Б.Коморовский также заверил, что польские власти прислушаются к призывам представителей украинской оппозиции и направят своих наблюдателей на выборы народных депутатов Украины.

Как сообщал УНИАН, Б.Коморовский, который прибыл в Киев для участия в торжественном закрытии Евро-2012, провел встречу с украинскими оппозиционерами в Посольстве Польши и Президентом Украины Виктором Януковичом.

Справка УНИАН. Президент Польши, как другие представители польской власти и Европейского Союза, в который входят поляки, призывают украинскую власть освободить заключенную с августа прошлого года экс-главу украинского правительства Юлию Тимошенко, называя ее дело препятствием для евроинтеграции Украины.

В конце марта ЕС и Украины парафировали соглашение об ассоциации, которое должно стать одним из важных этапов присоединения украинцев к европейскому объединению, но документ может вступить в силу лишь после подписания и ратификации его парламентами всех государств ЕС, Европарламентом и Верховной Радой.

Политики и эксперты считают, что соглашение не вступит в силу, если Ю.Тимошенко будет оставаться в колонии.