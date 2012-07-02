Главный тренер сборной Италии ставит своей команде восемь из десяти

Главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли ставит своей команде восемь из десяти баллов за игру на чемпионате Евро-2012 и сожалеет, что в финальном матче его сборная была очень уставшая.

Об этом он заявил в Киеве на конференции после финального матча со сборной Испании.

"Можем жалеть лишь о том, что мы оказались очень уставшими. Нам противостояла великая команда, чемпион мира. Когда остались вдесятером, все было кончено. В начале второго тайма мы создали несколько моментов, но не воспользовались ими. Затем поле покинул Тьяго Мотта, и наш бак оказался пустым »- говорит Ч. Пранделли.

По его словам, итальянская сборная провела «замечательный чемпионат Европы».

«За игру на этом турнире поставлю своей команде восемь из десяти баллов. У нас была сложная группа, провели несколько отличных матчей. Сейчас же мы просто не смогли восстановиться физически. Сборная Италии проявила невероятный командный дух. Мои футболисты показали атакующую игру, проявили огромное упорство и умение реагировать на сложные ситуации », - отмечает наставник итальянцев.

По его словам, он оставляет «покидает турнир с высоко поднятой головой».

«Когда пролетим над Киевом и увидим свет прожекторов на стадионе, буду чувствовать безумное разочарование, но сейчас я оставляю турнир с высоко поднятой головой" - заключил Ч. Пранделли.