ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Болельщики Евро-2012 не рискнули ехать в Украину на собственных автомобилях» пишет: несмотря на приезд миллиона болельщиков в Украину, нагрузка на станции техобслуживания не увеличилась. Просто мало кто решился ехать на автомобиле…

http://delo.ua/opinions/bolelschiki-evro-2012-ne-risknuli-ehat-v-ukrainu-na-sobstvennyh-180323/

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Также «Дело» в публикации «Россия снизила пошлины на нефть» пишет: экспортная пошлина на российскую нефть с 1 июля снижена до $369,3. Понижены также пошлины на вывоз нефтепродуктов и бензина…

http://delo.ua/world/rossija-snizila-poshliny-na-neft-180324/

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«Дело» в публикации «Microsoft меняет топ-менеджмент» пишет: заместитель гендиректора компании Microsoft Стив Гугенхаймер покидает свой пост…

http://delo.ua/business/microsoft-menjaet-top-menedzhment-180326/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «На импортеров оформят документы», в котором пишет: в распоряжении издания оказался текст законопроекта об усилении контроля над продажей товаров иностранного производства. Для реализации бытовой техники, мобильных телефонов, ювелирных изделий и брендовых часов продавцам понадобится заверенная копия таможенной декларации, а ее номер и дату нужно будет указывать в накладной по НДС. В перспективе эта модель будет применяться ко всему импортному товару…

http://www.kommersant.ua/doc/1971810

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Дмитрий Фирташ пробует соду», в котором пишет: предприниматель Дмитрий Фирташ решил заняться производством пищевой соды, основной объем которой сейчас импортируется из России. Принадлежащий ему Крымский содовый завод на прошлой неделе начал строительство цеха по ее выпуску. Потребители соды отмечают, что качество продукции от различных производителей не отличается, и "Крымской соде" достаточно предложить более низкую цену. Эксперты же не исключают, что компания постарается также добиться ограничения на поставки соды из РФ и начнет диктовать цены потребителям…

http://www.kommersant.ua/doc/1971811

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Газета «Сегодня» в публикации «Рекорды и убытки Евро-2012 для Украины» пишет: отели были заполнены всего на 40%, зато украинскую границу пересекли 7 млн путешественников…

http://www.segodnya.ua/news/14402844.html

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Также «Сегодня» в публикации «Европа без Британии: англичане недовольны тем, что они «кормят» бедных членов ЕС» пишет: если кризис будет усиливаться, Евросоюз может покинуть не только Великобритания, но и другие страны…

http://www.segodnya.ua/news/14402793.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Бойко заявил, Миллер опроверг. Все остались при своих» пишет: если сопоставить заявления Юрия Бойко и Алексея Миллера, сделанные ими до и после заседания межправительственного комитета Украины и России, то от них попахивает откровенным абсурдом...

http://economics.unian.net/rus/detail/132341

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Перевооружение армии может быть отложено» пишет: программа перевооружения армии РФ до 2020 г. стоимостью свыше 20 трлн руб. может быть перенесена. В правительстве боятся не только новой волны мирового кризиса, но и неготовности оборонной промышленности…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2234881/tri_goda_v_zapase

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Также «Ведомости» в публикации «Квас и вино спасены» пишут: вино, квас, кефир и другие содержащие спирт продукты не исчезнут из продажи из-за нерасторопности властей. В жертву будут принесены только сидр и медовуха…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2234877/kvas_i_vino_spaseny

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Издание «Известия» в публикации «Госдума хочет штрафовать клиентов публичных домов» пишет: федеральные парламентарии намерены перенять опыт белгородских коллег: наказывать рублем потребителей услуг проституток…

http://izvestia.ru/news/529050

(УНИАН)