Левочкин и Иванов надеются на успешное заседание украинско-российской комиссии

Главы администраций президентов Украины и России Сергей Левочкин и Сергей Иванов надеются на успешное проведение заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии под председательствованием двух президентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали в ходе встречи в Киеве.

В частности, С.Левочкин отметил, что сегодняшняя встреча посвящена проведению 12 июля заседания Межгосударственной комиссии в Ялте, и он надеется, что благодаря этому заседание комиссии будет успешным.

В свою очередь, С.Иванов сказал, что в последний месяц контакты между двумя странами интенсифицировались после определенной паузы, связанной с избирательным процессом в России.

Сегодня, подчеркнул С.Иванов, в России сформированы все институты власти, и ничего больше не мешает для развития отношений.

«Главное, что президенты двух стран настроены на улучшение отношений во всех сферах», - сказал он.

При этом С.Иванов выразил надежду, что в ходе заседания Межгосударственной комиссии будут подписаны межгосударственные документы, подготовленные подкомиссиями, которые в последнее время работают в этом направлении.

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