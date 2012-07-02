Азаров предлагает создать спецкомиссию по решению проблем в торговле между Украиной и ТС

Премьер-министр Украины Николай Азаров предлагает создать постоянно действующую комиссию по оперативному решению проблемных вопросов, которые возникают в ходе торгово-экономического сотрудничества Украины со странами-участницами Таможенного союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Н.Азаров заявил во время встречи с главой Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Ивановым.

«Нужно создать комиссию, чтобы быстро и оперативно решать проблемные вопросы», - сказал Н.Азаров.

Кроме того, стороны обсудили вопрос двустороннего экономического сотрудничества в торговой, транспортной, авиационной, энергетической сферах.

При этом собеседники отметили необходимость увеличения объемов прямых взаимных инвестиций в реальный сектор экономики.

Как сообщал УНИАН, Н.Азаров в ходе встречи с С.Ивановым заявил, что считает необходимым обсудить в ходе заседания Межгосударственной российско-украинской комиссии под председательством президентов двух стран, запланированной на 12 июля, вопросы устранения торговых барьеров между Украиной и Россией, а также тему взаимодействия Украины с Таможенным союзом.

«Есть проблемы, связанные с функционированием нового образования (Таможенного союза) и новыми механизмами, новыми барьерами... Мы думаем, что эта тема должна прозвучать и на встрече президентов", - сказал Н.Азаров.