Анонс на 3 июля

* Под председательством главы КГГА Александра Попова состоится расширенное аппаратное совещание Киевской городской государственной администрации. Во время совещания будут подведены итоги проведения в Киеве финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Круглый стол по представлению и обсуждению законопроектов «О запрете ввоза и реализации на территории Украины моющих средств на основе фосфатов» и «Об ограничении производства, использования, ввоза и распространения в Украине полимерных пакетов».

* Институт энергетических исследований совместно с аналитически-информационным агентством «Главком» проведет пресс-конференцию на тему: «Последствия повышения цены на электроэнергию». Участники: ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Сергей Дяченко и член наблюдательного совета Института энергетических исследований Юрий Корольчук. Вопросы: когда ждать следующего повышения цены на электроэнергию; будет ли государство финансировать модернизацию тепловых блоков приватизированных электрогенерирующих предприятий; как повышение цены на электроэнергию повлияет на уровень расчетов потребителей за электроэнергию.

* Круглый стол на тему: "Проблемы налогообложения транспортно-экспедиторских услуг в Украине" .Модераторы: Дмитрий Гарный, юрист, руководитель КЦПРБ; Александра Федак, налоговый консультант. Приглашены представители: ГНСУ; Ассоциации Международных Экспедиторов Украины; экспедиторских компаний; аудиторских и юридических компаний.

* Состоится встреча Премьер-министра Украины Николая Азарова с объединениями граждан, работающих в сфере агропромышленного комплекса Украины.

* Пресс-конференция АУБ на тему: «Итоги деятельности банковской области и экономические последствия Евро-2012». Участники: Станислав Аржевитин, председатель Совета Ассоциации украинских банков, народный депутат Украины, Комитет ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, Вице-президент Центрально-Евразийской банковской федерации, заслуженный экономист Украины.

* Состоится онлайн-дискуссия на тему: "Евро-2012: оправдались ли ожидания малого и среднего бизнеса?». Гости: Алексей Бусаев, зампрезидента Ассоциации мобильных кофеен, Андрей Антонюк, ВОО "Украинская таксомоторная ассоциация", Вадим Бухкалов, владелец фан-кемпа "Litvinovka Entertainment", Евгения Степанова, директор экскурсионной компании «Open Kiev» Дмитрий Кохан, владелец сети хостелов в Киеве. Организаторы: народный контроль "Слово и Дело", ОО "Українська справа".

* Круглый стол на тему: «Вопросы законодательного урегулирования коллекторской деятельности в Украине». Организаторы: Ассоциация коллекторского бизнеса Украины и Федерация потребителей финансовых услуг. Участники: Юрий Полунеев, народный депутат Украины, председатель Федерации потребителей финансовых услуг, Александр Ильчук, президент Ассоциации коллекторского бизнеса Украины; Павел Михайлиди, председатель Общественного совета по развитию саморегулирования; Наталья Луценко, Всемирный банк; Роксолана Ханик-Посполитак, эксперт Проекта USAID FINREP, Юрий Блащук, Форум ведущих международных финансовых учреждений и др

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Вопросы: проект Закона о реализации социальных инициатив Президента Украины об удешевлении стоимости ипотечных кредитов; Проект закона о внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" о казначейских обязательствах; Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (об увеличении доходов Государственного бюджета для реализации социальных программ) и др

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Территориальная организация власти и земельная реформа: куда идти и на что надеяться», посвященная презентации новых изданий, осуществленных в рамках деятельности Института гражданского общества (www.csi.org.ua). Будет презентована книга народного депутата Украины, члена Комитета ВРУ по вопросам бюджета Юрия Ганущака «Территориальная организация власти. Состояние и направление изменений» (содержит исследование, которое касается правовых, финансовых и организационных аспектов реформирования местного самоуправления и исполнительной власти на территории, формирования их новой пространственной основы). И два издания, автором которых является директор по науке и развитию Института гражданского общества, народный депутат Украины 1-го созыва Анатолий Ткачук «Земля, село, люди. Що думає Панько Цікавий про земельну реформу в Україні», «Земля - село - люди - реформа» (результаты исследования проблемы «завершения земельной реформы» исходя из взаимосвязи земельной реформы с проблемами сельского хозяйства и упадка сельских территорий в Украине) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* По случаю профессионального праздника - Дня работника налоговой службы Украины состоится торжественное открытие Центра обслуживания налогоплательщиков при ГНС в г. Киеве для иностранных граждан при участии председателя ГНС Украины Александра Клименко, председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова и председателя ГНС в г.Киеве Ирины Носачевой.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63