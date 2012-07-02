ТОП-10 (2 июля)

Украина вложила инвестиции в свое будущее, подготовившись к Евро-2012 - Янукович

МВФ пока не намерен возобновлять программу кредитования Украины

Китай профинансирует украинский аграрный сектор на 3 млрд долл.

Тигипко предлагает ВР на этой неделе рассмотреть законопроект о налоге на богатство

В день финального матча Евро-2012 украинскую границу пересекло рекордное количество человек

Украинская ГТС после модернизации окупится раньше, чем запустят «Южный поток» - Ferrostaal

Правительство сохранило прогнозный курс гривни на этот год

Минфин в июле планирует только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ

«Нафтогаз» и немецкая Ferrostaаl подписали меморандум о модернизации газопровода «Союз»

ДТЭК приобрел в России три угольных предприятия

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Украина вложила инвестиции в свое будущее, подготовившись к Евро-2012 - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович уверен, что Украина, подготовившись к Евро-2012, вложила инвестиции в свое будущее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сказал во время встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в Киеве.

В.Янукович отметил, что пока рано говорить об экономических выгодах, которые получила Украина во время проведения финальной части чемпионата.

«Пока можно сказать одно – это инвестиция в будущее», - подчеркнул Президент, добавив, что в ходе подготовки к Евро-2012 в Украине были построены или реконструированы аэропорты, стадионы, дороги и т. д.

В.Янукович подчеркнул, что для Украины проведение Евро-2012 было большой честью и ответственностью. Он высказал уверенность, что болельщики, которые приезжали в Украину со всего мира, получили не только позитивные эмоции от самого чемпионата, но и увидели, что Украина является европейским государством и в нем живут доброжелательные люди.

«Это главный итог», - подчеркнул В.Янукович.

В свою очередь Президент Таджикистана высоко оценил подготовку Украины к проведению чемпионата. Он сообщил, что сравнил Украину, которую увидел полгода назад во время своего предыдущего визита, и нынешнюю, и констатировал, что Украина показала высокий уровень развития и организации.

«Чемпионат продемонстрировал, что Украина развитая страна, которая может провести спортивные мероприятия мирового уровня», - сказал Э.Рахмон.

Он высоко оценил уровень сервиса в Украине, а также культуру болельщиков, которые, в частности, были вчера на НСК «Олимпийский» на финальной игре Евро-2012.

Э.Рахмон поздравил В.Януковича с завершением чемпионата, который, по его словам, прошел на самом высоком уровне.

Пользуясь случаем, Э.Рахмон подтвердил свое приглашение В.Януковичу посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время.

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МВФ пока не намерен возобновлять программу кредитования Украины

Международный валютный фонд пока не намерен возобновлять программу сотрудничества с Украиной, и ждет от нее выполнения ранее взятых обязательств, в частности, касающихся повышения тарифов на газ для населения.

Как сообщается на сайте МВФ, об этом сообщил директор департамента внешних связей Герри Райс по итогам переговоров министра финансов Юрия Колобова с первым заместителем управляющего директора МВФ Дэвидом Липтоном.

«Господин Липтон подтвердил, какие действия необходимо предпринять для того, чтобы цели программы были выполнены, включая фискальную консолидацию, энергетические реформы и реформы финансового сектора», – сказал Г.Райс на традиционном брифинге в штаб-квартире МВФ.

Как сообщал УНИАН, 29 июня планировалось проведение заседания совета директоров МВФ, на котором должно было обсуждаться выполнение Украиной обязательств по валютному режиму. Речь идет не о кредите stand-by, а о рассмотрении ст.4 консультаций по выполнению Украиной своих обязательств по валютному режиму.

После одобрения программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Очередная миссия Фонда в конце мая т.г. провела в Киеве переговоры с представителями правительства и Нацбанка. По итогам работы миссия заявила, что МВФ вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.

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Китай профинансирует украинский аграрный сектор на 3 млрд долл.

Китай профинансирует украинский аграрный сектор на 3 миллиарда долларов.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Экспортно-импортным банком Китая по поддержке приоритетных проектов в сельском хозяйстве был подписан 28 июня 2012 года, сообщили УНИАН в министерстве со ссылкой на главу ведомства Николая Присяжнюка.

По его словам, меморандум даст возможность Украине привлечь средства в объеме 3 млрд долл. на финансирование конкретных проектов в сельскохозяйственном секторе.

Об условиях финансирования пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года Национальный банк Украины (НБУ) и Народный банк Китая (НБК) в Пекине подписали трехлетнюю валютную сделку своп на общую сумму 15 млрд юаней (2,36 млрд долл.).

“Эта сделка ставит задачей улучшить двустороннюю финансовую кооперацию, будет способствовать развитию торговли и инвестициям, и поддерживает региональную финансовую стабильность”, - говорится в сообщении центробанка Китая.

Напомним, что в ноябре 2011 года украинская делегация во главе с первым заместителем председателя НБУ Юрием Колобовым в ходе визита в Китай договорилась о подписании соглашения об осуществлении сделок валютный своп.

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Тигипко предлагает ВР на этой неделе рассмотреть законопроект о налоге на богатство

Вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей Тигипко предлагает парламенту на этой неделе рассмотреть законопроект по налогообложению богатства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Тигипко заявил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов.

«У меня только одно предложение – сегодня в Верховной Раде есть четыре законопроекта, которые прописывают изменения в законы, касающиеся налогообложения богатства. У меня предложение – можно рассмотреть их и сделать следующий шаг вперед. Окончательно будет трудно это принять, но следующий шаг можно было бы сделать. И если будет возможность, рассмотреть этот вопрос на этой неделе», - сказал С.Тигипко.

В то же время, председатель Верховной Рады Владимир Литвин отметил, что депутаты могут принять один из этих законопроектов за основу.

«Насколько я знаю, комитет не рассматривал этот вопрос, там возникли споры, по этому поводу мнения разделились. Или примем какой-то за основу, или нужно создать нормальную серьезную рабочую группу, которая серьезно работала бы над этим вопросом не под выборы, а для страны», - отметил спикер парламента.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению богатства и предметов роскоши», согласно которому предлагается облагать налогом квартиры общей площадью более 200 кв. м по ставке 2% минимальной зарплаты за 1 кв. м (размер минимальной заработной платы на сегодняшний день составляет 1094 грн), другую недвижимость больших площадей, автомобили, суда, самолеты и вертолеты, ювелирные изделия и пр.

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В день финального матча Евро-2012 украинскую границу пересекло рекордное количество человек

В день финального матча Евро-2012, прошедшего в Киеве, украинскую границу пересекло рекордное количество человек — 360 тыс., а также 70 тыс. транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, только за вчерашний день в аэропорту «Борисполь» пограничники оформили более 640 рейсов, из которых 400 прилетели в Украину. 30 июня в Украину через аэропорт «Борисполь» прилетело 250 рейсов.

Всего, начиная с 5 июня, границу пересекли 8,3 млн человек и почти 2 млн транспортных средств. За этот период через границу пропущено свыше 1500 организованных групп болельщиков и приняты отдельные решения по пропуску более 550 человек, которые направлялись на Евро-2012 без должным образом оформленных паспортных документов, однако имевших билеты на футбольные матчи. Кроме того, оформлено 1500 самолетов, около 650 автобусов и 22,5 тыс. транспортных средств, которыми следовали болельщики футбольного чемпионата Европы.

Напомним, во время четвертьфинальных матчей на границе также был зафиксирован один из самых высоких показателей: границу пересекли 340 тыс. человек.

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Украинская ГТС после модернизации окупится раньше, чем запустят «Южный поток» - Ferrostaal

Украинская газотранспортная система после модернизации окупится раньше, чем будет введен в эксплуатацию «Южный поток», считает управляющий директор немецкой компании Ferrostaal Марк Нойман.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Украины, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

«Представители компании Ferrostaal обратили внимание на то, что на протяжении года они изучали технические параметры украинской ГТС. Они убеждены, что глубинная модернизация украинской ГТС, которая, по оценкам как отечественных, так и европейских специалистов, стоит около 5,3 млрд долларов, окупится раньше, чем может быть введен в эксплуатацию «Южный поток», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Как сообщал УНИАН, «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

«Бейкер Тилли Украина» должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, в срок до 1 августа 2012 года.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG по реализации морского участка проекта. В соответствии с документом, доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI - 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF - по 15%.

Строительство газопровода планируется начать в конце текущего года. Первые поставки газа по «Южному потоку» запланированы на конец 2015 года.

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Правительство сохранило прогнозный курс гривни на этот год

Кабинет министров Украины, как и в начале года, сохраняет прогнозный курс гривни на 2012 год на уровне 8,1 грн/долл.

Это следует из зарегистрированного на сайте Верховной Рады законопроекта о внесении изменений в госбюджет-2012, которым предусматривается осуществление заимствований на уровне до 24,3 млрд грн, или до 3 млрд долл. При этом, должна быть проведена соответствующая коррекция предельного уровня дефицита госбюджета и предельного уровня государственного долга.

«Законопроект разработан с целью обеспечения реализации проектов в сфере сельского хозяйства, а именно - закупки китайских средств защиты растений, семян для сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственного инвентаря и другой сельхозпродукции для Украины или продажи украинских злаковых культур в Китай, строительства завода средств защиты растений, переработки органико-минеральных удобрений, и других строительных проектов в Украине, культивации земли, высадки и др...», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 366,621 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 317,408 млрд грн, расходы - 391,810 млрд грн, в частности, расходы общего фонда - 342,005 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, из курса 8 грн за один доллар.

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Минфин в июле планирует только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ

Министерство финансов Украины в текущем месяце планирует провести только один аукцион, на котором у инвесторов будет возможность приобрести облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные в долларах США.

Так, согласно обнародованному на сайте Минфина графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планируется провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На данных аукционах Минфин предложит гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2, 5 и 7 лет. При этом, на аукционе 17 июля инвесторам дополнительно будут предложены трехлетние валютные ОВГЗ.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, в результате продажи ОВГЗ на первичных аукционах, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.

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«Нафтогаз» и немецкая Ferrostaаl подписали меморандум о модернизации газопровода «Союз»

Сегодня, 2 июля, НАК «Нафтогаз Украины» и компания Ferrostaаl (Германия) подписали меморандум о взаимопонимании относительно модернизации оборудования магистрального газопровода «Союз».

Об этом сообщается в пресс-релизе НАК «Нафтогаз Украины», переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, меморандум был подписан заместителем председателя правления «Нафтогаза Украины» Вадимом Чупруном и управляющим директором компании Ferrostaаl Марком Нойманом. Документом предусматривается модернизация оборудования на газокомпрессорной станции Бар (Винницкая область) магистрального газопровода «Союз». Целью данного проекта реконструкции является продление срока эксплуатации газовых турбин и газовых компрессоров станции на следующие 15 лет, снижение объемов потребления топливного газа газовыми турбинами примерно на 28% при полной нагрузке оборудования и повышение коэффициента полезного действия газовых компрессоров.

«Компания постоянно работает над проектами по реконструкции украинской газотранспортной системы. В прошлом году мы начали работы на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород», сегодня мы вместе с немецкой компанией Ferrostaаl начинаем пилотный проект реконструкции газоперекачивающего оборудования газопровода «Союз». Мы со всей ответственностью относимся к обеспечению надежности и безопасности работы украинских газотранспортных комплексов, поскольку сейчас стало ясно, что среди всех существующих вариантов поставок природного газа в Европу, украинская ГТС является наиболее экономически выгодным», - приводит пресс-служба «Нафтогаза» слова В.Чупруна.

В свою очередь, управляющий директор компании Ferrostaаl Марк Нойман отметил, что технические специалисты немецкой компании начнут работу сразу после подписания меморандума, а также назвал этот проект выгодным для обеих сторон.

Справка УНИАН. Магистральный газопровод «Союз» (Оренбург-Госграница) построен во времена СССР в 1975-78 гг. совместно с Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей и Чехословакией. Проектная мощность газопровода 26 млрд куб. в год, проектное давление 7,5 МПа; длина по территории Украины — 1568,5 км. На газопроводе находится 12 компрессорных станций. Компрессорная станция Бар газопровода «Союз» была введена в эксплуатацию в 1979 году, имеет 7 газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 70 тыс. кВт.

Газотранспортная система Украины состоит из 39,8 тыс. км газопроводов, в том числе 14 тыс. км диаметром 1020-1420 мм, 74 компрессорных станций (112 компрессорных цехов) общей мощностью 5450 МВт и 13 подземных хранилищ газа с активным объемом 32 млрд куб.м. Пропускная способность системы составляет на входе 288 млрд куб.м в год, а на выходе - 178,5 млрд куб.м в год. На сегодня существует техническая возможность для увеличения транзита газа в страны Центральной и Западной Европы до 142 млрд куб. м в год без расширения газотранспортной системы.

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ДТЭК приобрел в России три угольных предприятия

Компания ДТЭК осуществила первое приобретение угольных активов за пределами Украины, завершив сделку по покупке трех шахт и обогатительной фабрики у компании «Ростовский антрацит» (Россия).

Об этом сообщается в пресс-релизе ДТЭК, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, сделка предусматривает получение корпоративных прав на ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» (шахта «Обуховская» и обогатительная фабрика), ОАО «Донской антрацит» (шахта «Дальняя») и ООО «Сулинантрацит» (шахта № 410, находится в консервации).

Сумма сделки не раскрывается.

Все предприятия расположены в Ростовской области (Российская Федерация). Промышленные запасы угля приобретенных активов оцениваются в 136 млн тонн, суммарная угледобыча в 2011 году составила около 0,5 млн тонн. ДТЭК планирует довести показатели добычи угля этих шахт до 2 млн тонн в год.

«Покупка угольных активов, которые производят уголь с низким содержанием серы, позволяет ДТЭК обеспечить будущий спрос на продукцию «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Ровенькиантрацит» и фактически гарантирует будущую загрузку украинских антрацитовых шахт ДТЭК. Снижение содержания серы в общем портфеле продукции укрепляет перспективы потребления украинского угля на внутреннем рынке, особенно с учетом ужесточения экологических норм и требований по выбросам серы», - отмечается в пресс-релизе ДТЭК.

В компании также подчеркивают, что реализация высокосернистого угля украинских шахт ДТЭК одновременно с низкосернистыми углями шахт «Обуховская» и «Дальняя» позволит сформировать портфель экспортного качества, который будет в целом соответствовать нормативам ЕС по содержанию серы (менее 1%). Таким образом, Украина сможет восполнить образовавшуюся после закрытия шахт в Германии и Англии потребность европейского рынка в антрацитах в объеме до 2,5 млн тонн ежегодно.

«Приобретение предприятий в Ростовской области расширит ресурсную базу ДТЭК, обеспечит рост качества угля, поставляемого на украинские тепловые электростанции, что особенно важно для предотвращения дефицита энергоносителя в зимний период. Мы сможем повысить эффективность производства электроэнергии на ТЭС, и, самое главное, существенно сократить выбросы вредных веществ», - приводит департамент по связям с общественностью ДТЭК слова генерального директора компании Максима Тимченко.

Справка УНИАН. ООО «Ростовский антрацит» угледобывающее предприятие, добывает уголь марки антрацит с низким содержанием серы. В угольный сегмент ООО «Ростовский антрацит» входили: ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» (шахта «Обуховская» и обогатительная фабрика), ОАО «Донской антрацит» (шахта «Дальняя») и ООО «Сулинантрацит» (шахта №410 законсервирована с 2008 г.). «Ростовский антрацит» владело 100% ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» и 100% «Донской антрацит». «Донской антрацит» владеет 66,67% ООО «Сулинантрацит», остальные 33,33% акций ООО принадлежат самому обществу.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), ООО «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), ОДО «Шахта «Белозерская», 5 обогатительных фабрик, а также активы в России: ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» (1 шахта, 1 обогатительная фабрика), ОАО «Донской антрацит» (1 шахта), ООО «Сулинантрацит» (1 шахта в консервации).

Сегмент генерации представлен ООО «ДТЭК Востокэнерго», ПАО «ДТЭК Западэнерго» и ПАО «ДТЭК Днепроэнерго».

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» и ПАО «ДТЭК Крымэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит ПАО «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.

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