ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Фьючерс на черноморскую пшеницу не меняется уже две недели» пишет: цена сентябрьского контракта на черноморскую пшеницу остается на уровне 255 долларов/т. Стоимость неизменна уже 16 сессию подряд…

http://delo.ua/business/fjuchers-na-chernomorskuju-pshenicu-ne-menjaetsja-uzhe-dve-nedeli-180376/

* * *

Также «Дело» в публикации «Трансляция матчей Евро-2012 оказалась убыточной для телеканалов» пишет: поступления в бюджеты трех украинских телеканалов, транслировавших матчи Евро-2012 ("Первый национальный", "Украина" и "Футбол"), за время проведения чемпионата составили около 3 млн евро. А покупка права на трансляцию обошлась в 13 млн евро…

http://delo.ua/ukraine/transljacija-matchej-evro-2012-okazalas-ubytochnoj-dlja-telekanalov-180387/

* * *

«Дело» в публикации «Сегодня Европейский суд вынесет решение по делу Луценко» пишет: экс-глава МВД Юрий Луценко станет первым из бывших чиновников Украины, чье дело рассмотрит Европейский суд…

http://delo.ua/ukraine/segodnja-evropejskij-sud-vyneset-reshenie-po-delu-lucenko-180388/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Уголь атаки», в котором пишет: ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приобрела первый угольный актив за пределами Украины. В компании сообщили о покупке трех шахт и обогатительной фабрики у "Ростовского антрацита". Сумма сделки не раскрывается, но эксперты оценивают ее в $40-50 млн. Покупка позволит ДТЭК улучшить качество украинского антрацита и нарастить его экспорт в европейские страны, говорят участники рынка. А эксперты прогнозируют, что для повышения качества украинского угля по такому же сценарию могут пойти и другие бизнес-группы…

http://www.kommersant.ua/doc/1972275

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Китайцев пригласили в село», в котором пишет: правительство решило поддержать экспансию китайской продукции на сельскохозяйственный рынок Украины. В Минагрополитики сообщили, что договорились с Экспортно-импортным банком Китая о привлечении до $3 млрд для финансирования сельскохозяйственных проектов в Украине по обновлению и закупке сельхозтехники и продукции китайского производства. В первую очередь программа направлена на поддержку Государственной продовольственно-зерновой корпорации и мелких фермеров, поскольку крупные агрохолдинги не рискуют связываться с китайской продукцией, отдавая предпочтение мировым брендам…

http://www.kommersant.ua/doc/1972486

* * *

Газета «Сегодня» в материале «Курс евро в Украине может резко подскочить» пишет: эксперты уверяют, что эйфория продлится недолго…

http://www.segodnya.ua/news/14403576.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Московский ролик об Украине взорвал интернет: «Власть не боится своего народа. Есть демократия, есть свобода» пишет: коллектив, вдохновивший Медведева на мысли о рэпе, оценил подготовку нашей страны к Евро и отметил здоровую политическую ситуацию в Украине…

http://www.segodnya.ua/news/14403501.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Тарифы на электроэнергию: в чью пользу «мотает» счетчик» пишет: с 1 июля повышены тарифы на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 800 кВт/ч в месяц. И если власть говорит, что таким образом защищает малоимущих, то лукавит...

http://economics.unian.net/rus/detail/132466

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Экономика пошла на посадку» пишет: прогнозы экономистов на второе полугодие обещают России замедление экономики, ускорение инфляции и ослабление рубля. Эксперты надеются, что посадка будет мягкой…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2239976/ekonomika_idet_na_posadku

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Российские банки сдают позиции» пишут: согласно рейтингу The Banker, лидер РФ и Восточной Европы - Сбербанк в 2011 г. потерял девять позиций и теперь находится на 49-й строчке ($26,9 млрд). ВТБ опустился на 21 строчку (88-е место, $13 млрд). Столько же недосчитался Газпромбанк, оказавшись на 174-м месте (был на 152-м). Единственным крупным госбанком, кто смог подняться в таблице, стал Россельхозбанк (с 212-го на 189-е место - $4,8 млрд)…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2240099/russkie_sdayutsya

* * *

Издание «Известия» в публикации «Россия построит крупнейший в мире атомный ледокол» пишет: ожидаемая стоимость проекта около 37 млрд рублей…

http://izvestia.ru/news/529147

(УНИАН)