Евросуд удовлетворил жалобу Луценко - адвокат

Брюссель. Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

Как сообщила корреспонденту УНИАН по телефону из Страсбурга адвокат Ю.Луценко Валентина Теличенко, соответствующее решение Европейский суд вынес сегодня во время слушаний в Страсбурге.

“Суд признал нарушение статьи 5-й (Конвенции прав человека – УНИАН) – незаконность содержания под стражей Ю.Луценко. Также признал наличие политических мотивов”, - сказала В.Теличенко.

По ее словам, формулировки суда являются четкими и однозначными и указывают на неприемлемость практики, которая имела место в производстве против Ю.Луценко.

При этом, подчеркнула адвокат, то, что было отмечено судом сегодня, касается и дел других бывших украинских членов правительства, в частности, бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко, которые также обратились в Европейский суд по правам человека.

“Этим решением суд фактически признал, что в Украине возможно преследование по политическим соображениям. К сожалению, отныне однозначно ясно, что Виктор Янукович войдет в историю Украины как Президент, при правлении которого суд и судебную систему использовали с целью решения политических прихотей”, - подчеркнула В.Теличенко.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что не был информирован о причинах своего ареста.

17 апреля этого года палата судей Европейского суда по правам человека провела публичные слушания по этой жалобе.