Ефремов не исключает внеочередной сессии ВР, в том числе для принятия языкового закона

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает возможности проведения внеочередной сессии Верховной Рады, в том числе для принятия закона об основах языковой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в ВР.

По словам А.Ефремова, на текущей неделе истекает «30-дневный срок, и у нас есть возможность голосовать за данный (языковой законопроект – УНИАН). Мы работаем в этом направлении. И если мы поймем, что у нас есть соответствующие голоса по данному законопроекту, значит, мы будем выходить на его принятие».

На вопрос, будет ли парламент продлевать сессию, если голосов не будет хватать, А.Ефремов ответил: «Если не будет голосов, значит, мы дальше будем работать по этому вопросу. Если возникнет необходимость продлить сессию, но не только по этому вопросу, потому что там возникают и другие довольно серьезные вопросы, которые надо было бы принять в ближайшее время, я думаю, что когда эти вопросы будут уже подготовлены для принятия в сессионном зале, не исключается вариант рассмотрения и данного (языкового законопроекта – УНИАН) вместе с другими вопросами».

А.Ефремов подчеркнул, что сегодня «беспокоят вопросы», связанные с созданием новых рабочих мест, а также вопросы и жалобы предпринимателей по поводу усиления давления со стороны правоохранительных органов.

По его словам, если пакет законопроектов по этим вопросам будет подготовлен, «я не исключаю вариант, что нам придется созывать внеочередную сессию и принимать эти решения».

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Ефремов считает, что на этой сессии закон о налоге на роскошь не будет принят

А.Ефремов считает, что на этой сессии не будет принят закон о налогообложении богатства и предметов роскоши.

По словам А.Ефремова, в парламенте зарегистрированы 4 соответствующих законопроекта.

Как сказал А.Ефремов, профильный комитет ВР не принял положительного решения ни по одному из этих законопроектов.

А.Ефремов считает, что данные законопроекты будут рассмотрены в сессионном зале, и возможно, будет принято решение, чтобы на базе одного или двух законопроектов рабочая группа подготовила согласованный законопроект, который бы вобрал в себя все положительные моменты из четырех зарегистрированных.

Он не исключает, что уже в сентябре, то есть на следующей сессии парламента, закон будет принят.

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Ефремов называет «ложью и провокацией» заявление оппозиции о разворовывании денег при подготовке к Евро-2012

А.Ефремов называет заявление представителей оппозиции о разворовывании денег при подготовке к Евро-2012 «ложью и провокацией».

По его словам, «сейчас оппозиция ничем другим не занимается, кроме как обливает грязью наше государство». Он подчеркнул, что оппозицию раздражает то, что мировые СМИ и болельщики из других стран дали высокую оценку подготовке Евро-2012.

Комментируя предложения оппозиции о создании ТСК по поводу использования средств при подготовке к Евро-2012, А.Ефремов сказал, что «мы уже попросили КМУ подготовить соответствующий отчет по Евро-2012, и вы приятно удивитесь, что стадионы, которые строились у нас, несмотря на то, что они строились значительно в более сжатые сроки, стоят, к примеру, дешевле, чем стадионы построенные в Польше». «А когда отдельные депутаты, претендующие на роль лидеров, с высокой трибуны называют цифры 10 млрд долларов воровства, то у меня вообще-то возникает вопрос – у них в голове хоть что-нибудь есть, они понимают суммы, какие они называют», - сказал А.Ефремов. «И вообще они соотносят то, что они говорят с реальностью, которая происходит или они живут в каком-то виртуальном мире», - подчеркнул он. По его словам, заявление оппозиции о разворовывании денег при подготовке Евро-2012 «это ложь, это провокация, это несоответствие реалиям, которые существуют и это просто бред».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, на заседании парламента народный депутат, председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил, что оппозиция требует создания временной следственной комиссии Верховной Рады, которая расследует, куда были потрачены 10 млрд долларов, поступившие на строительство объектов Евро-2012 «из карманов 46 млн украинцев.

По словам А.Яценюка, проведя Евро-2012, «украинцы прошли тест на европейскость». «Мы действительно доказали, что мы - европейское государство. Однако, украинская коррумпированная и авторитарная власть такой тест на европейскость не прошла», - убежден А.Яценюк.