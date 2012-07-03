Операторы мобильных кофеен инициируют введение лицензии на уличную торговлю

Ассоциация мобильных кофеен инициирует внесение изменений в закон «О торговле», в котором предлагает ввести лицензию на уличную торговлю, чтобы ввести работу мобильных кофеен в законодательное поле.

Об этом сообщил заместитель главы правления общественной организации «Ассоциация мобильных кофеен» Алексей Бусаев в ходе дискуссии на тему: «Евро-2012: оправдались ли ожидания малого и среднего бизнеса?».

«В законодательстве о торговле прописаны автолавки, автокафе, автомагазины, автоцистерны, но ни слова нет об автомобилях. Этот перечень исчерпывающий. Мы хотим подать предложение по изменению в закон, чтобы внести так называемую street лицензию, по которой работает вся цивилизованная Европа», - сказал он.

А. Бусаев пояснил, что в Европе такая лицензия дает возможность предпринимателю продавать на улице все, что угодно, и быть плательщиком налогов.

Он сообщил, что ассоциация разрабатывает изменения в закон «О торговле» совместно с Советом предпринимателей при Кабинете министров. Завершить разработку документа планируется в ближайшие дни.

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В Киеве за время Евро-2012 мобильные кофейни получили убытки

В Киеве за время проведения Евро-2012 мобильные кофейни получили убытки. Об этом сообщил заместитель главы правления общественной организации «Ассоциация мобильных кофеен» Алексей Бусаев в ходе дискуссии на тему: «Евро-2012: оправдались ли ожидания малого и среднего бизнеса?».

По его словам, мобильным кофейням не удалось заработать из-за распоряжений Киевской городской государственной администрации, а также из-за того, что деятельность мобильных кофеен оказалась законодательно не урегулирована.

А. Бусаев отметил, что мобильные кофейни, работавшие в центре города, получили убытки, а до чемпионата их работа была прибыльной.

«В центральной части, где находилась еврозона, гоняли всех не потому, что есть закон, а потому, что сказали сверху всех закрыть, всех гонять, чтобы никого здесь не было», - сказал он.

А. Бусаев пояснил, что территория, которая находится возле фан-зоны, имеет возможность «отбивать» деньги у фан-зоны. «То есть возле фан-зоны можно покупать все в два раза дешевле, чем в самой фан-зоне. Это людям, которые работают в фан-зоне, неинтересно. Соответственно, нужно выгнать всех, кто возле нее работает», - добавил он.

А. Бусаев уточнил, что возле фан-зоны единичные мобильные кофейни работали время от времени — от проверки до проверки.