Верховная Рада приняла языковой закон, предложенный "регионалами"

Верховная Рада приняла в целом закон о принципах государственной языковой политики, предложенный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 248 народных депутатов из 364, зарегистрированных в сессионном зале.

Голосование за данный закон происходило во время драки, поэтому депутаты сами не поняли, за что голосовали. Поскольку оппозиция сломала микрофоны, не было слышно, что ставит на голосование председательствующий на заседании первый вице-спикер Адам Мартынюк.

При прослушивании диктофонной записи журналисты сначала услышали, что А.Мартынюк поставил на голосование вопрос о включении языкового законопроекта в сегодняшнюю повестку дня. В частности, этого требовал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, который отметил, что это требование не только его фракции, но и фракции КПУ.

Сразу после этих слов А.Ефремова в сессионном зале началась драка.

Сначала предложение о включении в повестку дня поддержали 219 народных депутатов.

Затем А.Мартынюк поставил на голосование вопрос о возвращении к рассмотрению этого законопроекта. И депутаты проголосовали 241 «за».

После этого было слышно, что А.Мартынюк ставит на голосование законопроект в редакции первого чтения, однако номер документа он так и не назвал.

Только потом удалось выяснить благодаря стенограмме заседания, что это все же был языковой закон, который таким образом проголосован в целом.