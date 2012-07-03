Анонс на 4 июля

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется проведение брифингов с участием: министра экономического развития и торговли Порошенко, главы Гостаможслужбы И.Калетника и первого зам.председателя Администрации Госпограничной службы П.Шишолина.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Евро-2012 прошло. Предстоит ли Украине пережить девальвацию гривны, так ли она страшна и как с ней бороться?". Участники: управляющий партнер "Капитал Таймс", д.э.н. Эрик Найман; генеральный директор "Лизинг ИТ" Дмитрий Богодухов; финансовый директор "Лизинг ИТ" Юрий Деревко.

* Пресс-конференция заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Алексея Чунарева на тему: "Обеспечение населения Харькова и Харьковской области водными ресурсами".

* Пресс-конференция на тему: «Повышение импорта мяса: причины и последствия». Участники: замгендиректора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский и руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник.

* Пресс-конференция на тему: "Управление юридическими рисками: как бизнесу минимизировать правовые риски" . Участники: Сергей Алексеев, управляющий партнер ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры"; Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры"; Вера Валле, руководитель практики корпоративного права ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры".

* Состоится итоговая пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.

* Состоится видеомост Москва - Киев - Кишинев - Ереван - Астана на тему: «Кризис в Европе и мире. Что ждет экономику стран СНГ?». Участник в Киеве: Игорь Бураковский, руководитель Института экономических исследований и политических консультаций. В Москве: Михаил Головнин, зам.директора Института экономики РАН. В Ереване: Татула Манасерян, руководитель аналитического центра "Альтернатива". В Астане: Максат Муханов, президент Института экономических исследований Казахстана. В Кишиневе: Елена Горелова, зам.директора Центра стратегических исследований и реформ, Александр Муравский, консультант вице-премьер-министра Молдовы по экономике.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда. Вопросы: Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (об обеспечении гласности и прозрачности деятельности фондов общеобязательного государственного социального страхования); Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении гарантий социальной защиты работников учреждений образования и охраны здоровья я и др.

* Состоятся парламентские слушания на тему: "Украинская книга: реалии и перспективы развития отечественного книгоиздания и книгораспространения".

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