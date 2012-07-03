К концу лета для украинцев могут стать доступны «про-визы» на Кипр

К концу лета Кипр надеется ввести для граждан Украины режим «про-виза».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил посол Республики Кипр в Украине Эвагорас Врионидес.

«Кипр не может особенно повлиять на либерализацию визового режима со всем Европейским Союзом, но Кипр может повлиять на обеспечение виз для граждан Украины», - сказал он, и добавил, что частично это благодаря тому, что Кипр еще не принадлежит к Шенгенской зоне, соответственно, имеет «определенный уровень гибкости» для решения этого вопроса.

«Очень скоро, мы надеемся, что еще этим летом мы сможем ввести то, что называется «про-виза» для граждан Украины», - отметил посол, и добавил, что этот механизм будет похож на тот, который используется для граждан России.

Э.Врионидес объяснил, что граждане Украины смогут подавать свои заявки в электронном виде в посольство, и быстро получать визы.

Посол отметил, что пока система еще не работает. «Это не является официальным объявлением. Мы ожидаем возможность внедрения этой системы достаточно скоро, возможно, в течение последующих нескольких недель» - сказал Э.Врионидес.