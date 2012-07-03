ТОП-10 (3 июля)

Янукович: актуальная задача 2012 года - ускорение реформы экономики и социальной системы

Янукович не будет выступать в ВР с ежегодным посланием

Аграрная биржа планирует этим летом начать торги на спотовом рынке

Минфин не рассчитывает на рыночный спрос на ОВГЗ в июле – эксперт

Выполнение решений саммита ЕС под угрозой срыва из-за позиции Финляндии и Нидерландов

Минагропрод снизил оценку экспорта зерна в 2011-2012 МГ до 21,7 млн тонн

Верховная Рада приняла языковой закон, предложенный "регионалами"

Во вторник на аукционе отсутствовал спрос на покупку ОВГЗ

Янукович ветировал отнесение молока к объектам государственного ценового регулирования

Обязательная проверка транспорта при госрегистрации отменена

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Янукович: актуальная задача 2012 года - ускорение реформы экономики и социальной системы

Актуальной задачей 2012 года является ускорение реформирования национальной экономики и социальной системы, отметил Президент Украины Виктор Янукович во вступительном слове к ежегодному посланию в Верховную Раду о внутреннем и внешнем положении Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства подчеркнул, что базовыми приоритетами в этом процессе должны стать обеспечение стабильного экономического роста в непростых мировых условиях, повышение социальных стандартов, увеличение реальных доходов работающих и общее улучшение качества жизни граждан.

Первоочередное значение в контексте перестройки социально-экономической сферы, по мнению Президента, приобретают дальнейшая структурная трансформация национальной экономики, повышение ее конкурентоспособности и стойкости к спадам мировой конъюнктуры.

«Это, прежде всего, предусматривает содействие развитию предпринимательства. Создание свободной среды для раскрытия предпринимательского потенциала общества, либерализация и дерегулирование предпринимательской деятельности должны оставаться стержнем экономических реформ», - подчеркнул В.Янукович.

Президент выразил убеждение, что улучшение бизнес-климата будет стимулировать рост экономики, развитие внутреннего рынка, создание новых рабочих мест.

В то же время, по его мнению, снятие административных преград и повышение правовых гарантий института собственности положительно повлияет на привлечение внутренних и внешних инвестиций. Кроме того, снижение административного и фискального давления на субъектов предпринимательства будет способствовать дальнейшей детенизации экономики и повышению доходов государственного бюджета, говорится во вступительном слове.

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Янукович не будет выступать в ВР с ежегодным посланием

Выступления Президента Украины Виктора Януковича в Верховной Раде с ежегодным посланием относительно направлений внутренней и внешней политики не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге народный депутат, представитель Президента в ВР Юрий Мирошниченко, отвечая на вопрос журналистов, будет ли презентовать В.Янукович в ВР свое послание.

По словам Ю.Мирошниченко, данное послание будет роздано народным депутатам.

Ю.Мирошниченко сообщил, что среди обязанностей Президента Украины есть обязанность относительно ежегодного послания. «Форма, в которой презентуется это послание, может быть в виде выступления Президента Украины, но, учитывая, что данный документ включает большое количество страниц, его огласить даже технически будет очень сложно», - объяснил он.

По словам Ю.Мирошниченко, В.Янукович в этом послании «опирался на работу экспертов, на работу представителей гражданского общества, и данный документ получился весьма и весьма объемным».

Он отметил, что представитель Президента в парламенте и существует для того, чтобы представлять позицию главы государства и отвечать на вопросы.

«Поэтому оптимальным режимом для презентации этого послания стала подготовка соответствующего издания, передача его в офисы народных депутатов, и мой брифинг, во время которого я бы ответил на все вопросы», - сказал Ю.Мирошниченко.

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Аграрная биржа планирует этим летом начать торги на спотовом рынке

Аграрная биржа намерена этим летом начать тестовые торги на спотовом рынке.

Об этом сообщила пресс-служба Аграрной биржи со ссылкой на слова руководителя Аграрной биржи Александра Марюхнича.

«Спотовая биржевая площадка сформируется в ближайшей перспективе. Уже в июле-августе Аграрная биржа запустит тестовые торги на аграрном рынке. Мы имеем все возможности для того, чтобы данный проект стал успешным», - сказал А.Марюхнич.

Он также добавил, что все участники торгов будут иметь доступ к специализированному обучению практическим навыкам работы с системой спотовых торгов, и иметь постоянное сопровождение специалистов Аграрной биржи в ходе торгов.

«В центральном офисе Аграрной биржи работает специально подготовленный центр, где аграриев ознакомят, прежде всего, с механизмами электронных биржевых торгов. Кроме этого, здесь будут проходить тематические семинары, учебно-разъяснительные мероприятия», - отметил А.Марюхнич.

Отметим, что сейчас торговля товарами в аграрном секторе Украины в большей степени происходит вне биржевых площадок.

Отмечается, что запуск спотовых торгов на Аграрной бирже может полностью изменить ситуацию на рынке - в результате полноценного функционирования биржевых механизмов аграрии получат ряд преимуществ: справедливое ценообразование, прозрачные торги и надежную и ликвидную площадку для торговли. Бюджет страны, в свою очередь, будет обеспечен стабильными поступлениями от экспорта украинского зерна, а преимуществами биржевой торговли смогут воспользоваться все участники аграрного рынка Украины.

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Минфин не рассчитывает на рыночный спрос на ОВГЗ в июле – эксперт

С учетом предложенных на сегодняшнем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) госбумаг, Министерство финансов Украины не рассчитывает на рыночный спрос, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Он напомнил, что сегодня, 3 июля, Минфин проведет очередной аукцион по размещению ОВГЗ, на котором предложит стандартные облигации со сроком обращения 2, 5 и 7 лет.

«Пока Минфин предлагает к продаже всего три серии бумаг. При этом правительство, судя по всему, в принципе не рассчитывает на рыночный спрос в июле и не планирует размещать годовые облигации на протяжении ближайшего месяца», - говорит С.Фурса.

При этом эксперт отмечает, что если Минфин не предложит инвесторам валютные ОВГЗ, то, скорее всего, сегодняшний аукцион будет проигнорирован рынком.

«Таким образом, если Минфин в последний момент не добавит ряд долларовых выпусков, аукцион будет проигнорирован рыночными покупателями и ограничится сотрудничеством правительства и государственных банков», - считает С.Фурса.

Как сообщал УНИАН, Минфин в июле планирует провести только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планируется провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На данных аукционах Минфин предложит гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2, 5 и 7 лет. При этом на аукционе 17 июля инвесторам дополнительно будут предложены трехлетние валютные ОВГЗ.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, в результате продажи ОВГЗ на первичных аукционах, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.

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Выполнение решений саммита ЕС под угрозой срыва из-за позиции Финляндии и Нидерландов

Финляндия и Нидерланды намерены блокировать операции по покупке фондом спасения еврозоны государственных облигаций, сообщает ВВС.

Их заявления ставят под вопрос выполнение решений лидеров ЕС по спасению еврозоны от долгового кризиса, принятых на саммите на прошлой неделе - без согласия хотя бы одного из членов еврозоны фонд не сможет скупать гособлигации на вторичном рынке.

Финляндия требует обеспечения более строгой бюджетной дисциплины для стран еврозоны, страдающих от долгового кризиса. Финляндия - одна из немногих стран ЕС с наивысшим кредитным рейтингом.

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Минагропрод снизил оценку экспорта зерна в 2011-2012 МГ до 21,7 млн тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило оценку экспорта зерна в 2011-2012 маркетинговом году (МГ, июль 2011 г. - июнь 2012 г.) до 21,7 млн тонн по сравнению с 22,5 млн тонн по оценке Украинской аграрной конфедерации (УАК). Такие данные сообщили УНИАН в министерстве.

По данным Минагропрода, в 2011-2012 МГ Украина поставила на внешние рынки 5,173 млн тонн пшеницы, в том числе 3,072 млн тонн продовольственной и 2,1 млн тонн фуражной. Экспорт ячменя составил 2,576 млн тонн и ржи — 11,6 тыс. тонн. Наибольшую долю в экспорте занимала кукуруза — поставки этой культуры на внешние рынки составили 13,858 млн тонн.

Экспорт масличных культур оценивается в 2,394 млн тонн, в том числе экспорт рапса — 1,158 млн тонн и сои — 1,236 млн тонн.

Напомним, накануне Украинская аграрная конфедерация озвучила свою оценку зернового экспорта в 2011-2012 МГ. По данным УАК, Украина в 2011/12 маркетинговом году экспортировала 22,5 млн тонн зерна, в том числе 13,5 млн тонн кукурузы, 5,6 млн тонн пшеницы и ячменя - 2,6 млн тонн.

Отмечается, что при таком объеме экспорта, при рекордном урожае прошлого года, на конец маркетингового года Украина располагает беспрецедентными переходящими остатками зерна - свыше 12 млн тонн.

Справка УНИАН. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 МГ составил 12,037 млн тонн. Поставки на внешние рынки пшеницы за указанный период составили 4,093 млн тонн, ячменя – 2,7 млн тонн, ржи – 38 тыс. тонн. Также за указанный период было экспортировано 5,055 млн тонн кукурузы и 149 тыс. тонн других зерновых.

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Верховная Рада приняла языковой закон, предложенный "регионалами"

Верховная Рада приняла в целом закон о принципах государственной языковой политики, предложенный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 248 народных депутатов из 364, зарегистрированных в сессионном зале.

Голосование за данный закон происходило во время драки, поэтому депутаты сами не поняли, за что голосовали. Поскольку оппозиция сломала микрофоны, не было слышно, что ставит на голосование председательствующий на заседании первый вице-спикер Адам Мартынюк.

При прослушивании диктофонной записи журналисты сначала услышали, что А.Мартынюк поставил на голосование вопрос о включении языкового законопроекта в сегодняшнюю повестку дня. В частности, этого требовал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, который отметил, что это требование не только его фракции, но и фракции КПУ.

Сразу после этих слов А.Ефремова в сессионном зале началась драка.

Сначала предложение о включении в повестку дня поддержали 219 народных депутатов.

Затем А.Мартынюк поставил на голосование вопрос о возвращении к рассмотрению этого законопроекта. И депутаты проголосовали 241 «за».

После этого было слышно, что А.Мартынюк ставит на голосование законопроект в редакции первого чтения, однако номер документа он так и не назвал.

Только потом удалось выяснить благодаря стенограмме заседания, что это все же был языковой закон, который таким образом проголосован в целом.

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Во вторник на аукционе отсутствовал спрос на покупку ОВГЗ

На сегодняшнем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) отсутствовал спрос на правительственные бумаги, не была подана ни одна заявка.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

К размещению предлагались стандартные облигации со сроком обращения 2, 5 и 7 лет.

Как сообщал УНИАН, Минфин в июле планирует провести только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планируется провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, в результате продажи ОВГЗ на первичных аукционах, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.

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Янукович ветировал отнесение молока к объектам государственного ценового регулирования

Президент Украины Виктор Янукович ветировал Закон "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" относительно регулирования закупочных цен на молоко.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Свое решение В.Янукович обосновывает тем, что, в частности, по статье 1 Закона «О молоке и молочных продуктах», молоко сырое - это продукт, температура которого не превышает 40 градусов, и который не подвергался какой-либо обработке. Ввиду этого, а также ограниченности срока хранения молока сырого, осуществление интервенционных операций с молоком сырым через Аграрную биржу (как того требует подпункт 9.2.1 пункта 9.2 статьи 9 Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины») является невозможным.

Также, по мнению Президента, относительно отнесения к объектам государственного ценового регулирования молочных продуктов, то реализация этого положения потребует дополнительных расходов из государственного бюджета как на закупку названной продукции в отмеченных объемах, так и на ее хранение (поскольку большое количество видов молочной продукции имеет короткие сроки хранения) и транспортировку. В свою очередь, это приведет к росту как оптовых, так и розничных цен на молоко и молочные продукты.

В.Янукович считает, что предложенное законом уменьшение срока проведения расчетов с поставщиками сырья до не более семи банковских дней со дня получения продукции может привести к значительному ухудшению платежного баланса перерабатывающих предприятий, поскольку технологические условия производства отдельных видов продукции (например, сыров) требуют определенного времени для приобретения товарности. Также это создает риск вымывания оборотных средств перерабатывающих предприятий, увеличения их кредиторской задолженности перед банками, уменьшения производства продукции в результате сокращения объемов закупки сырья. Это, в свою очередь, отразится на себестоимости готовой продукции и повлечет повышение цен на продукцию в розничной сети.

Кроме этого, Президент настаивает, что отнесение несоблюдения формы договора к перечню административных правонарушений не согласуется с Кодексом Украины об административных правонарушениях, согласно которому административная ответственность устанавливается за деяние, являющееся по своим признакам общественно опасным (часть первая статьи 9). Факт же не соблюдения письменной формы договора не содержит признаков общественной опасности для охраняемых Кодексом об административных правонарушениях правоотношений. По его мнению, не соответствует кодексу и предлагаемое законом введение административной ответственности для юридических лиц, поскольку, согласно кодексу, субъектом административной ответственности являются лишь физические лица (статьи 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

Учитывая эти и другие основания Президент, предлагает Закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» относительно регулирования закупочных цен на молоко» отклонить.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 7 июня.

Документом предусмотрено отнести молоко и молочные продукты к видам сельскохозяйственной продукции, которые являются объектами государственного ценового регулирования.

Также устанавливается, что предприятия оптовой и розничной торговли, перерабатывающие предприятия и заготовительные организации, физические лица - предприниматели, которые осуществляют заготовительную деятельность, проводят расчеты с поставщиками объектов государственного ценового регулирования в срок не больше семи банковских дней со дня получения продукции.

Закон содержит также норму, в соответствии с которой предприятиям оптовой и розничной торговли, перерабатывающим предприятиям, заготовительным предприятиям и организациям, физическим лицам - предпринимателям, которые осуществляют заготовительную деятельность, запрещается осуществлять закупку молока и молочных продуктов у поставщиков без заключенных в письменной форме договоров купли-продажи этой продукции.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении этой нормы, несут ответственность согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.

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Обязательная проверка транспорта при госрегистрации отменена

Кабинет министров отменил обязательную проверку транспортных средств во время их государственной регистрации (перерегистрации) или снятия с учета.

Соответствующее постановление принято 27 июня.

Согласно постановлению, также отменено сохранение за транспортным средством номерного знака при перерегистрации его на другого собственника в пределах одного региона.

Документ также предусматривает отмену обязательного предъявления транспортного средства при его перерегистрации в связи со сменой места жительства владельца и при восстановлении утраченных или испорченных документов.

Кроме того, постановлением предусмотрена возможность прямой перерегистрации транспортного средства с одного владельца на другого при его отчуждении, а также проведение добровольного экспертного обследования транспортного средства исключительно по письменному требованию владельца.

Владельцы транспортных средств могут зарегистрировать или перерегистрировать их независимо от места своей регистрации или жительства или региона регистрации транспортного средства.

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