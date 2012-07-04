Курс НБУ на 04.07.12
09:31, 04 июля 2012Разное
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Официальный курс НБУ на 04.07.12 100 USD США – 799.2500 (на 3 июля – 799.2500) 100 EUR – 1005.0569 (на 3 июля – 1006.4955) 10 RUR – 2.4608 (на 3 июля – 2.4571)
Официальный курс НБУ на 04.07.12
100 USD США – 799.2500 (на 3 июля – 799.2500)
100 EUR – 1005.0569 (на 3 июля – 1006.4955)
10 RUR – 2.4608 (на 3 июля – 2.4571)
Учетные курсы банковских металлов на 04.07.12 за 10 тройских унций (грн)
959 XAU 10 Золото – 128559.36 (на 3 июля – 127580.28)
961 XAG 10 Серебро – 2231.51 (на 3 июля – 2186.75)
962 XPT 10 Платина – 117249.98 (на 3 июля – 115251.85)
964 XPD 10 Палладий – 46596.28(на 3 июля – 46356.50)
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