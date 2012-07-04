ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Эксперт: Украинские сельхозпроизводители наконец-то заработают» пишет: участники зернового рынка прогнозируют повышение цен на пшеницу выше 280 долларов/тонна. Причина динамики — плохие погодные условия и снижение урожаев во многих странах — поставщиках зерна…

http://delo.ua/business/ekspert-ukrainskie-selhozproizvoditeli-nakonec-to-zarabotajut-180474/

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Также «Дело» в публикации «Самострои по-украински: первые итоги новой системы легализации» пишет: упрощенная система легализации самостроев работает лишь на словах. На самом деле любого человека, построившего на принадлежащем ему участке даже крохотный туалет, могут оштрафовать на 10 тисяч гривен…

http://delo.ua/business/samostroi-po-ukrainski-pervye-itogi-novoj-sistemy-legalizacii-180482/

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«Дело» в публикации «Юрпрактика: На что нужно обращать внимание при покупке фирмы» подает ответы юристов Arzinger на волнующие украинцев вопросы о налогообложении, тонкостях законодательства, изменениях в регулировании предпринимательской деятельности и многом другом…

http://delo.ua/businessman/jurpraktika-na-chto-nuzhno-obraschat-vnimanie-pri-pokupke-firmy-180479/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Инструкция к применению», в котором пишет: стимулировать рост экономики Президент предлагает за счет увеличения бюджетных инвестиций и улучшения инвестиционного климата. По оценкам экспертов, предложенные им инициативы могут дать позитивный эффект лишь в случае судебной реформы. При этом формулировки документа настолько размыты, что правительство сможет опираться на него даже при принятии противоположных решений…

http://www.kommersant.ua/doc/1973158

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Россия качает газ и права», в котором пишет: Россия пытается убедить Украину увеличить закупки природного газа. На последних переговорах РФ потребовала увеличить объемы заполнения хранилищ минимум на 8 млрд кубометров. В Минэнерго ответили отказом, так как в этом случае Украине необходимо закупить 35 млрд кубометров газа вместо 27. Эксперты прогнозируют, что договоренности могут быть достигнуты после завершения оценки стоимости украинской ГТС в рамках переговоров о создании газотранспортного консорциума…

http://www.kommersant.ua/doc/1973032

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Газета «Сегодня» в материале «Новые правила регистрации авто в Украине: плюсы и минусы» пишет: теперь не будет лишней волокиты в виде снятия-постановки на учет, зато возможны злоупотребления инспекторов…

http://www.segodnya.ua/news/14404173.html

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Также «Сегодня» в публикации «Продажу земли в Украине могут разрешить уже через полгода» пишет: глава МинАП Присяжнюк считает, что страна готова к снятию моратория…

http://www.segodnya.ua/news/14403924.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Зеленая» энергетика уперлась в атом» пишет: обновленная Энергостратегия Украины до 2030 г., по мнению «зеленых», противоречит своему предназначению - лишает энергетику, основанную на возобновляемых источниках, перспектив роста. Пока это только проект документа...

http://economics.unian.net/rus/detail/132559

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Газпром» продолжает выдавать скидки европейцам задним числом» пишет: «Газпром» продолжает выдавать скидки европейцам задним числом. 3 июля подписано соглашение с крупнейшим европейским потребителем - германской E.On. Концерн вернет ей около $1,3 млрд. Общий резерв «Газпрома» по скидкам на этот год — почти $7 млрд…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2245288/skidka_s_vostoka

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Также «Ведомости» в публикации «Пшеница рекордно подорожала» пишут: цены на зерно на юге России выросли до рекордных величин. В Америке засуха, в России дожди, Минсельхоз понизил прогноз урожая на этот год, перечисляют причины эксперты. Следом за зерном подорожают корма, за кормами - мясо…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2245287/zolotoe_zerno

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Издание «Известия» в публикации «Олимпийскую деревню выставляют на продажу» пишет: компания Олега Дерипаски начнет реализацию жилья Сочи в течение 3–6 месяцев. Эксперты оценили квадратный метр в 70 тыс. рублей…

http://izvestia.ru/news/529207

(УНИАН)