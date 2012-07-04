В преддверии пресс-конференции Януковича депутаты заблокировали Украинский дом

Журналисты пока могут попасть в Украинский дом, где сегодня будет проходить итоговая пресс-конференция Президента Виктора Януковича и где со вчерашнего дня проходит акция в защиту украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, милиция окружила служебный вход к Украинскому дому и оставила маленький проход, через который пропускает журналистов.

Центральный вход заблокирован митингующими.

В эти минуты на площадке возле Украинского дома присутствуют лидер «Фронту Змін» Арсений Яценюк, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, лидер фракции БЮТ-Батьківщина» Андрей Кожемякин, народные депутаты от оппозиции.