Литвин подал в отставку. Обвинил Мартынюка в том, что тот его «подставил»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подал в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

В.Литвин отметил, что вчера на 14.30 его пригласили на совещание к Президенту Украины.

«Эти мероприятия закончились где-то около 20 час. и в это же время, как сказал один народный депутат Украины, «мы развели их, как котят». Развели, в первую очередь, меня. Но, по большому счету, развели Украину, развели народ. И я думаю, что плоды этого развода мы еще будем пожинать», - подчеркнул В.Литвин.

Он отметил, что при таких обстоятельствах «прошу рассмотреть вопрос и принять решение о моей отставке». Эти его слова встретили аплодисментами присутствующие в ложе журналистов и помощников.

В.Литвин попросил включить этот вопрос в повестку дня работы ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин обвиняет своего первого заместителя Адама Мартынюка в том, что он его «подставил» в вопросе принятия языкового закона.

«У вас есть доблестный мой товарищ, бывший, с которым я делил хлеб и соль, и который меня сдал полностью», - сказал В.Литвин, имея в виду А.Мартынюка, поскольку именно он проводил вчера заседание.

Такая фраза спикера вызвала незначительный гул среди депутатов.

«Я имею право сказать все, что я думаю, и это правда», - сказал он.