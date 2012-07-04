Янукович пригласил руководство ВР обсудить ситуацию в парламенте

Президент Украины Виктор Янукович пригласил руководство парламента и лидеров депутатских фракций для поиска путей урегулирования ситуации в Верховной Раде, которая сложилась в связи с событиями, произошедшими на ее утреннем заседании.

Как сообщает пресс-служба Президента, по этой причине запланированная на 11.30 пресс-конференция главы государства перенесена. Время и дата будут объявлены дополнительно.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром председатель ВР Владимир Литвин и вице-спикер Николай Томенко подали в отставку из-за принятия «языкового закона».

Сегодня возле Украинского дома в Киеве, где вчера оппозиция начала акцию в защиту украинского языка, а сегодня должна была проходить пресс-конференция Президента, произошли столкновения между народными депутатами, митингующими и бойцами «Беркута», когда милиционеры оттесняли депутатов от входа в здание.