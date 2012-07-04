ВР планирует усовершенствовать процесс проверок субъектов хозяйствования

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» относительно упорядочения проверок субъектов хозяйствования.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 260 народных депутатов из 268 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает усиление роли Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности” в регулировании правоотношений в этой сфере. Для этого предусматривается ограничение круга сфер, на которые действие данного закона не распространяется. В новой предложенной редакции части второй статьи 2 этого закона, которой регулируется этот вопрос, предлагается оставить только те сферы, в отношении которых действует специальное законодательство о порядке осуществления государственного надзора (контроля).

Вводится запрет на проведение проверок и отвлечение от предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования по анонимным, а также другим необоснованным заявлениям, неотвратимость ответственности лиц за подачу таких заявлений.

Устанавливается, что государственный надзор (контроль) может осуществляться только при наличии оснований и в порядке, определенном законом. При этом не допускается дублирование мер государственного надзора (контроля) разными его органами по одному и тому же вопросу в отношении субъекта предпринимательской деятельности.

Предусматривается, что плановые мероприятия должны осуществляться органами государственного надзора (контроля) только комплексно и на основании их совместного решения. Не допускается проведение в течение одного года более одного мероприятия государственного надзора (контроля) по одному субъекту хозяйствования.

Устанавливается недопустимость проведения чаще, чем раз в пять лет, плановых и внеплановых проверок субъектов хозяйствования, которые являются производителями промышленной и сельскохозяйственной продукции и в течение последних пяти лет не сокращают объемы производства основной продукции и рабочие места, увеличивают суммы уплаченных ими налогов и сборов, своевременно проводят расчеты с государственным и местными бюджетами.

В связи с этим усиливается ответственность органов государственного надзора (контроля) и их должностных лиц за ущерб, причиненный субъекту хозяйствования в результате нарушения требований законодательства, препятствования его деятельности, в частности путем исключения оригиналов документов, компьютеров, необоснованного наложения ареста на имущество, счета в банках или другим образом в ходе проведения проверки.

Четко определяется, что мероприятия государственного надзора (контроля) по субъектам хозяйствования могут осуществляться только в пределах предмета и вопросов, прямо определенных удостоверением (направлением) на проведение такого мероприятия.

Во время проведения мероприятий государственного надзора (контроля) не допускается исключение у субъектов хозяйствования оригиналов их финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, а также компьютеров, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

При этом предлагается разграничить применение санкций по результатам проверки остановки или ограничения деятельности субъектов предпринимательской деятельности. Устанавливается, что остановка или ограничение производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ, предоставления услуг допускается лишь в исключительных случаях и по мотивированному письменному решению руководителя органа государственного надзора (контроля) или его заместителя в случае, если такая деятельность влечет угрозу жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, возникновение техногенных ситуаций или пожаров, а также, если такая деятельность осуществляется в отсутствие разрешения на ее проведение при условии наличия такого разрешения, предусмотренного законодательством.

Определяется, что в других случаях остановка или ограничение деятельности субъектов хозяйствования возможно только в судебном порядке по обращению органа государственного надзора (контроля).

Важное значение будет иметь и введение нормы, по которой, если по результатам осуществления планового или внепланового мероприятия не выявлено нарушений требований законодательства, должностным лицом органа государственного надзора (контроля) составляется не акт, а справка, один экземпляр которой вручается субъекту хозяйствования или уполномоченному им лицу, а второй – хранится в органе государственного надзора (контроля).

Таким образом, основные положения этого закона полнее согласовываются с требованиями Налогового кодекса Украины.

Предлагаются также некоторые редакционные уточнения к закону с целью обеспечения однозначного понимания и одинакового применения его положений.