ТОП-10 (4 июля)

Президент не исключает проведения досрочных парламентских выборов

«Нафтогаз» начал реорганизацию «Укртрансгаза» и «Укргазвидобування»

Украина и Россия в ближайшее время обсудят вопрос о снятии торговых ограничений

Обнародована концепция госпрограммы развития автодорог на 227 млрд грн

Standard and Poor’s ожидает стабилизации ситуации в зоне евро

Эксперты: ограниченная гривневая ликвидность мешает инвестициям банков в ОВГЗ

ВР разрешила Кабмину привлечь до 3 млрд долл. от Эксимбанка Китая - закон

Shell готова использовать украинские трубы, если они будут соответствовать стандартам

ВР планирует усовершенствовать процесс проверок субъектов хозяйствования

В мае объем розничной торговли в Европе вырос на 0,6%

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Президент не исключает проведения досрочных парламентских выборов

Президент Украины Виктор Янукович не исключает проведения досрочных парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил на встрече с руководством парламента и депутатских фракций.

«Прежде всего, я пригласил вас для того, чтобы обсудить кризисное состояние ситуации в парламенте и что мы будем делать в таком случае», - сказал Президент в начале встречи.

«Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы парламент работал в дальнейшем. Закончить эту сессию и, безусловно, начать работу сессии в сентябре этого года. Это главная задача», - подчеркнул глава государства.

В.Янукович не исключил, что в случае, если не удастся стабилизировать работу парламента, «нужно будет переходить к процедуре досрочных парламентских выборов».

«Но я считаю, что прежде чем начинать эту процедуру, мы должны исчерпать все наши возможности. Должны быть проведены переговоры во фракциях между депутатами, безусловно, должны быть переговоры с руководителями фракций оппозиции и также с председателем Верховной Рады», - сказал Президент.

«Я считаю, пока мы не пройдем этот процесс, мы обсуждать какие-либо другие вопросы не можем», - сказал он.

По убеждению главы государства, если парламент сегодня способен работать, все переговоры нужно проводить в перерывах, двигаясь вперед по повестке дня.

«Я никогда не вмешивался и не вмешиваюсь в работу Верховной Рады», - сказал Президент. «Но я заинтересован в целом в стабильности ситуации в стране. Поэтому я никаких предварительных выводов сейчас не хочу делать по поводу процедуры принятия вчера закона о принципах государственной языковой политики», - отметил В.Янукович.

По словам Президента, он, безусловно, будет изучать эту ситуацию и проводить экспертизу закона. «Все, что относится к полномочиям Президента в этих вопросах - я их буду использовать полностью. Только после того, как я изучу все эти вопросы, я смогу выразить свою точку зрения и, соответственно, принять определенные решения», - сказал глава государства.

На встрече присутствовали первый заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк, председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, председатель депутатской группы «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков, председатель фракции Народной партии Игорь Шаров и председатель фракции КПУ Петр Симоненко, глава Администрации Президента Сергей Лёвочкин, представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко, секретарь СНБО Андрей Клюев.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром председатель ВР В.Литвин и вице-спикер Николай Томенко подали в отставку из-за принятия «языкового закона».

Президент на 11.30 пригласил руководство парламента и лидеров депутатских фракций для поиска путей урегулирования ситуации в Верховной Раде, сложившейся в связи с событиями, которые произошли на ее утреннем заседании.

По этой причине запланированная на 11.30 пресс-конференция главы государства была перенесена.

Оппозиционные фракции отказались принять участие во встрече с Президентом.

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«Нафтогаз» начал реорганизацию «Укртрансгаза» и «Укргазвидобування»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» приняла План мероприятий по реорганизации дочерних компаний «Укртрансгаз» и «Укргазвыдобування» в публичные акционерные общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

Согласно сообщению, решение принято во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 13 июня 2012 г. № 360-р «О реорганизации дочерних компаний Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Распоряжение правительства предусматривает реорганизацию дочерней компании «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» путем превращения в Публичное акционерное общество «Укргазвидобування» и реорганизацию дочерней компании «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» в ПАО «Укртрансгаз». В документе отмечается, что управление корпоративными правами относительно публичных акционерных обществ осуществляет НАК «Нафтогаз Украины» по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в соответствии с законодательством.

Напомним, 12 мая 2012 года вступил в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса», который был принят Верховной Радой Украины 13 апреля и подписан Президентом Украины 28 апреля 2012 года.

Закон был принят для обеспечения реализации мероприятий по адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС в связи с присоединением Украины к Договору об основании Энергетического Содружества, и реформирования нефтегазового комплекса, а также создания рыночных условий, которые будут способствовать привлечению инвестиций для расширения возможностей и совершенствования существующей инфраструктуры комплекса, последующего его развития и интеграции в европейскую систему.

Напомним, Украина является полноправным членом Энергетического содружества с 1 февраля 2011 года.

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Украина и Россия в ближайшее время обсудят вопрос о снятии торговых ограничений

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко в ближайшее время планирует обсудить со своим российским коллегой Андреем Белоусовым вопросы о снятии ограничений при взаимной торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

В частности П.Порошенко уточнил, что планирует обсудить вопрос снятия ограничений по экспорту в Россию украинской трубной продукции.

Российская сторона, отметил он, предложит для рассмотрения вопросы по специальному режиму для отдельных производителей флоат-стекла, а также экспорта спичек.

«Моя позиция принципиальная. Я не раз делал на ней акцент. Я уверен, что в нашей взаимной торговле мы заинтересованы в ликвидации любых ограничений, любых квот, любых защитных пошлин», - сказал П.Порошенко

Он отметил, что переговоры с российским коллегой планирует провести до заседания украинско-российской межгоскомиссии, которую планируется провести 12 июля в Крыму.

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Обнародована концепция госпрограммы развития автодорог на 227 млрд грн

Министерство инфраструктуры Украины представило концепцию государственной программы развития автодорог общего пользования на 2013-2018 годы стоимостью 227,15 млрд грн.

Согласно концепции, размещенной на сайте ведомства, по расчетам Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П.Шульгина (ГосдорНИИ), в частности, минимально необходимые расходы на эксплуатационное содержание и текущий средний и мелкий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений составят 108,365 млрд грн, на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений — 19,273 млрд грн., на строительство и реконструкцию автодорог и искусственных сооружений — 96,89 млрд грн, на проектные работы — 2,44 млрд грн, на информационное обеспечение дорожной отрасли 182 млн грн.

Кроме того, на погашение обязательств по кредитам необходимо будет направить 37,403 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно данным, приведенным в на сайте Мининфраструктуры, объем финансирования дорожных работ за последние 10 лет составил 14-34% потребности, определенной учеными Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П.Шульгина (далее — ГосдорНИИ). В частности, на 1 января 2012 года с начала реализации госпрограммы развития автодорог на 2007-2011 годы на выполнение мероприятий было направлено 62,2 млрд грн - 93% от ориентировочных объемов финансирования, в том числе поступления специального фонда госбюджета составили 115,7% плана, поступления средств местных бюджетов — 56,4%, поступления из других источников — 84%.

Протяженность украинской сети автомобильных дорог общего пользования составляет 169,5 тыс. км. На автодорогах насчитывается 16,172 тыс. мостов и путепроводов общей протяженностью 381,9 тыс. погонных метров.

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Standard and Poor’s ожидает стабилизации ситуации в зоне евро

Брюссель. Рейтинговое агентство Standard and Poor’s ожидает стабилизации ситуации в зоне евро.

Об этом сообщает интернет-версия бельгийской газеты “Le Soir”.

Рейтинговое агентство считает, что решения, одобренные в конце июня лидерами зоны евро, могут способствовать стабилизации ситуации.

При этом Standard and Poor’s не собирается в ближайшее время переоценивать рейтинги европейских стран.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран-членов зоны евро в ночь с 28 на 29 июня согласились предоставить возможность использования европейских фондов помощи для прямой поддержки банков и выкупа ценных бумаг тех стран-членов зоны, которые осуществляют необходимые реформы, однако продолжают чувствовать давление рынков и не могут получить доступ к дешевым заимствованиям.

Кроме того, в канун заседания саммита еврозоны, лидеры ЕС согласовали новый пакт роста и занятости, который, в частности, предусматривает направление на развитие экономики дополнительные 120 млрд евро.

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Эксперты: ограниченная гривневая ликвидность мешает инвестициям банков в ОВГЗ

На сегодняшний день основным препятствием для инвестирования банками в гособлигации является ограниченный объем гривневой ликвидности, отмечают аналитики «ИНГ Банк Украина».

Помимо этого они считают, что отсутствие спроса на предлагаемые Минфином гривневые гособлигации обусловлено также и нежеланием правительства повышать ставки отсечения.

Как отмечают аналитики банка, основными причинами отсутствия поступлений на вчерашнем аукционе являются планы Минфина по продаже исключительно среднесрочных облигаций, а также отсутствие в июле погашений ранее выпущенных бумаг. «При этом аукцион не только не принес поступлений, но судя по тому, что инвесторы не разместили ни одной заявки, был к тому же для них абсолютно непривлекательным», - подчеркивают аналитики.

«По нашему мнению, в ближайшие недели отсутствие рыночного спроса на аукционах будет определяться именно этими факторами. Проведение следующего аукциона запланировано на 10 июля. Ввиду того, что правительство планирует предложить аналогичный набор долговых инструментов, мы не ожидаем в отношении их какого-либо рыночного спроса», - говорят в «ИНГ Банк Украина».

Как сообщал УНИАН, 3 июля на аукционе по продаже ОВГЗ отсутствовал спрос на правительственные бумаги, не была подана ни одна заявка.

Минфин в июле планирует провести только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планируется провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На данных аукционах Минфин предложит гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2, 5 и 7 лет. При этом на аукционе 17 июля инвесторам дополнительно будут предложены трехлетние валютные ОВГЗ.

Справка УНИАН. В результате продажи ОВГЗ на первичных аукционах, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.

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ВР разрешила Кабмину привлечь до 3 млрд долл. от Эксимбанка Китая - закон

Верховная Рада Украины разрешила правительству осуществить заимствования в специальный фонд госбюджета в размере до 3 млрд долл. (эквивалент 24,3 млрд грн) от Экспортно-импортного банка Китая.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект, вносящий соответствующие поправки в государственный бюджет на 2012 год, в среду проголосовали депутаты.

"Условия заимствований, предложенные Экспортно-импортным банком Китая, достаточно для нас позитивные, потому что ставка будет шестимесячный Libor плюс 4,5, срок погашения – до 15 лет", – сказал первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский, представлявший законопроект в сессионном зале.

Он объяснил, что заимствования будут считаться осуществленными после подписания индивидуальных, так называемых, локальных кредитных соглашений на протяжении года. Согласно решениям правительства, будет осуществляться финансирование на условиях как непосредственной государственной поддержки в сельском хозяйстве, так и на кредитной возвратной основе нашего аграрного сектора.

Как сообщал УНИАН, меморандум о сотрудничестве между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Экспортно-импортным банком Китая по поддержке приоритетных проектов в сельском хозяйстве был подписан 28 июня 2012 года.

Для его финансирования в Верховную Раду правительством 3 июля т.г. был подан законопроект о внесении изменений в госбюджет 2012. Согласно документу, предлагается осуществить заимствования в размере 24,3 млрд грн (3 млрд долл.) с соответствующей коррекцией предельного уровня дефицита госбюджета и предельного уровня государственного долга, при этом их абсолютные размеры после изменения в законопроекте не указываются.

«Законопроект разработан с целью обеспечения реализации проектов в сфере сельского хозяйства, а именно - закупки китайских средств защиты растений, семян для сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственного инвентаря и другой сельхозпродукции для Украины или продажи украинских злаковых культур в Китай, строительства завода средств защиты растений, переработки органико-минеральных удобрений, и других строительных проектов в Украине, культивации земли, высадки и др...», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Shell готова использовать украинские трубы, если они будут соответствовать стандартам

Shell готова использовать украинские трубы, если они будут соответствовать стандартам. Об этом сказал на пресс-конференции в Харькове руководитель компании Shell в Украине Грэхем Тайли, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о возможности использования компанией Shell труб украинского производства во время добычи газа в Украине.

«Мы обязались работать с местным производителем при условии, что они (трубы – УНИАН) будут соответствовать стандартам Shell. Мы им всячески в этом помогаем», –сказал Г.Тайли.

Он отметил, что Shell совместно с украинскими трубопроизводителями и Министерством экономического развития и торговли Украины в данный момент обсуждают возможность использования труб отечественного производства во время добычи газа в Украине. «Возможно, встреча по обсуждению данного вопроса произойдет сегодня», - отметил Г.Тайли.

Кроме того, руководитель Shell в Украине отметил хорошие условия для ведения бизнеса в энергетической сфере

«Как для меня, который работает в энергетическом бизнесе, я вижу очень хорошую среду для этой деятельности в Украине. Процесс конкурса по заключению соглашения о разделе продукции был проведен прозрачно и честно. Конкурс был проведен с участием международных компаний. Мы очень счастливы стать победителями…», - сказал Г.Тайли.

По его словам, проведение честного конкурса «усилит дальнейшие инвестиции в энергетический сектор Украины».

Как сообщал УНИАН, в начале мая Межведомственная комиссия по организации и проведению конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) определила компанию Shell победителем конкурса по Юзовской площади (Донецкая и Харьковская области) с запасами сланцевого газа.

Компания Shell планирует начать разведочное бурение в 2013 году, а исследовательско-промышленную разработку (ИПР) - в 2015 году.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в более чем 4 триллиона кубометров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь более 1,6 млрд грн инвестиций и 30 млрд грн - на этапе промышленной разработки.

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ВР планирует усовершенствовать процесс проверок субъектов хозяйствования

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» относительно упорядочения проверок субъектов хозяйствования.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 260 народных депутатов из 268 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает усиление роли Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности” в регулировании правоотношений в этой сфере. Для этого предусматривается ограничение круга сфер, на которые действие данного закона не распространяется. В новой предложенной редакции части второй статьи 2 этого закона, которой регулируется этот вопрос, предлагается оставить только те сферы, в отношении которых действует специальное законодательство о порядке осуществления государственного надзора (контроля).

Вводится запрет на проведение проверок и отвлечение от предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования по анонимным, а также другим необоснованным заявлениям, неотвратимость ответственности лиц за подачу таких заявлений.

Устанавливается, что государственный надзор (контроль) может осуществляться только при наличии оснований и в порядке, определенном законом. При этом не допускается дублирование мер государственного надзора (контроля) разными его органами по одному и тому же вопросу в отношении субъекта предпринимательской деятельности.

Предусматривается, что плановые мероприятия должны осуществляться органами государственного надзора (контроля) только комплексно и на основании их совместного решения. Не допускается проведение в течение одного года более одного мероприятия государственного надзора (контроля) по одному субъекту хозяйствования.

Устанавливается недопустимость проведения чаще, чем раз в пять лет, плановых и внеплановых проверок субъектов хозяйствования, которые являются производителями промышленной и сельскохозяйственной продукции и в течение последних пяти лет не сокращают объемы производства основной продукции и рабочие места, увеличивают суммы уплаченных ими налогов и сборов, своевременно проводят расчеты с государственным и местными бюджетами.

В связи с этим усиливается ответственность органов государственного надзора (контроля) и их должностных лиц за ущерб, причиненный субъекту хозяйствования в результате нарушения требований законодательства, препятствования его деятельности, в частности путем исключения оригиналов документов, компьютеров, необоснованного наложения ареста на имущество, счета в банках или другим образом в ходе проведения проверки.

Четко определяется, что мероприятия государственного надзора (контроля) по субъектам хозяйствования могут осуществляться только в пределах предмета и вопросов, прямо определенных удостоверением (направлением) на проведение такого мероприятия.

Во время проведения мероприятий государственного надзора (контроля) не допускается исключение у субъектов хозяйствования оригиналов их финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, а также компьютеров, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

При этом предлагается разграничить применение санкций по результатам проверки остановки или ограничения деятельности субъектов предпринимательской деятельности. Устанавливается, что остановка или ограничение производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ, предоставления услуг допускается лишь в исключительных случаях и по мотивированному письменному решению руководителя органа государственного надзора (контроля) или его заместителя в случае, если такая деятельность влечет угрозу жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, возникновение техногенных ситуаций или пожаров, а также, если такая деятельность осуществляется в отсутствие разрешения на ее проведение при условии наличия такого разрешения, предусмотренного законодательством.

Определяется, что в других случаях остановка или ограничение деятельности субъектов хозяйствования возможно только в судебном порядке по обращению органа государственного надзора (контроля).

Важное значение будет иметь и введение нормы, по которой, если по результатам осуществления планового или внепланового мероприятия не выявлено нарушений требований законодательства, должностным лицом органа государственного надзора (контроля) составляется не акт, а справка, один экземпляр которой вручается субъекту хозяйствования или уполномоченному им лицу, а второй – хранится в органе государственного надзора (контроля).

Таким образом, основные положения этого закона полнее согласовываются с требованиями Налогового кодекса Украины.

Предлагаются также некоторые редакционные уточнения к закону с целью обеспечения однозначного понимания и одинакового применения его положений.

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В мае объем розничной торговли в Европе вырос на 0,6%

Объем розничной торговли в еврозоне в мае 2012 года по сравнению с апрелем вырос на 0,6%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – также на 0,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В мае-2012 по сравнению с маем-2011 объем розничной торговли снизился на 1,7% в еврозоне, и на 0,3% - в ЕС-27.

В мае розничная торговля «продуктами питания, напитками и табаком» по сравнению с апрелем выросла на 0,2% в зоне евро и в ЕС -27. Непродовольственный сектор вырос на 1,0% в еврозоне и на 0,9% - в ЕС-27.

Самый большой рост объемов розничной торговли в мае-2012 по сравнению с апрелем-2012 был зафиксирован в Австрии (3,1%), Португалии (2,9%), Латвии (2,1%), Финляндии (1,9%) и Ирландии (1,7%). Самое большее снижение объемов розничной торговли – в Польше (-1,3%), Словении (-1,0%), Болгарии и Германии (по -0,3%).

В мае 2012 года по сравнению с маем 2011 года розничная торговля продовольственными товарами снизилась на 1,1% в еврозоне и на 0,4% - в ЕС-27. Непродовольственный сектор снизился на 1,5% в еврозоне, в то же время вырос на 0,5% в ЕС-27.

Самый больший рост объемов розничной торговли зарегистрирован в Эстонии (10,4%), Латвии (7,4%) и Румынии (5,9%). Самое большое снижение зарегистрировано на Мальте (-7,3%), в Португалии (-5,1%) и Испании (-4,8%).

В апреле 2012 года объем розничной торговли по сравнению с мартом 2012 года снизился на 1,4% в обеих зонах.

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